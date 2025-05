Frenectomía en bebés: por qué a veces no funciona como esperabas

La frenectomía es un procedimiento quirúrgico para eliminar o corregir un frenillo bucal y que se aplica para corregir anomalías o problemas funcionales o estéticos, pero ¿qué ocure si se le ha cortado el frenillo a un bebé y no mejora?

En estos supuestos hay que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, las expectativas con respeto a la mejoría de los síntomas tras una frenectomía. Es importante saber que no se trata de una intervención mágica. No sucede una mejoría instantánea de los síntomas, o no de todos los síntomas, así que esto que muestran a veces las redes sociales de antes y después de la frenectomía no es la expectativa real. A veces pasa, pero no es lo habitual. Lo esperable es que haya una mejoría de los síntomas a partir de la segunda semana, aproximadamente, y que sea una mejoría progresiva y no lineal.

¿Cómo se ha hecho la frenectomía? ¿La técnica ha sido correcta? ¿El resultado ha sido bueno? Porque si se ha hecho una frenectomía incompleta, que por desgracia sucede con frecuencia, si la lengua no está liberada, es muy probable que no haya una mejoría de la función y, por tanto, de los síntomas.

¿Cómo ha ido o cómo está yendo la cicatrización? Cuando la técnica es buena, la cicatrización suele ir bien, pero hay casos en los que hay adherencias o fibrosis de la cicatriz que generan de nuevo restricción que limita la función, y esto ocurre cuando no hay un buen seguimiento postfrenectomía, cuando no se hacen ejercicios después de la intervención o cuando no se tratan las tensiones musculares asociadas a la anquiloglosia. Y también, en un pequeño porcentaje de casos puede ocurrir, sucede aun con un seguimiento adecuado.

¿Se ha rehabilitado la función de la lengua? A veces se encuentran casos con una evolución postfrenectomía fantástica, una cicatrización perfecta, que están totalmente liberadas, pero la lengua sigue sin funcionar bien, y en esos casos se necesita la labor de logopedas para rehabilitar la función.

¿Cómo es la técnica de lactancia? Si la frenectomía ha sido exitosa pero no se facilita que haya un buen agarre al pecho, a lo mejor esto hace que los síntomas no terminen de mejorar.