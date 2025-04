Si comes las patatas así... te estás envenenando sin saberlo

Si hay un alimento que se utiliza y consume en España casi a diario, ese es la patata. No solo es barata y saludable, sino que es muy versátil en la gastronomía, se puede cocinar de mil maneras y, además, están riquísimas ya que gustan tanto a niños como a adultos. Sin embargo, hay que conservarlas bien, ya que si no germinan y les salen unos brotes que aparentemente son inofensivos... pero en realidad no lo son. De modo que si vas a cocinar una patata con los habituales brotes alrededor de ella o con color verde en alguna de sus partes, "tírala a la basura".

Los motivos los cuenta la doctora Sara Marín en su perfil @uncafecontudoctora, donde avisa que si comes las patatas así con asiduidad, te estás envenenando.

Si tomas patatas en estas condiciones en bajas cantidades, puede que no te ocurra nada pero también puede que te cause diarrea, dolor abdominal o vómitos. Y lo peor es que no vas a relacionarlo con haber comido patata nunca. Si las tomas a diario y en grandes cantidades, "puede producir elevada fiebre, confusión y la muerte en casos extremos". Si bien es cierto que si las pelas y les retiras esas raíces la toxicidad baja, "lo mejor que puedes hacer es tirarla", recomienda esta profesional.

Además, conviene que sepas que las patatas producen dos sustancias tóxicas para protegerse de los bichos: la solanina y la chanonina.

Qué hacer para evitar los tubérculos

Existe un truco que se ha hecho viral para evitar que a las patatas no les salgan brotes. Para ello, solo necesitas una manzana. El truco de la manzana está en el etileno, un gas que liberan muchas frutas a medida que maduran. Este gas es conocido como la "hormona de la maduración" porque regula el proceso de envejecimiento en frutas y verduras. Dependiendo del tipo de alimento, el etileno puede acelerar o retardar este proceso. En el caso de las patatas, el gas retrasa la germinación, lo que impide que los brotes aparezcan tan rápidamente.

Basta con que pongas la manzana junto a las patatas en un lugar fresco, oscuro y seco para evitar que le crezcan esas molestas raíces. Eso sí, si notas que la manza se empieza a estropear, cámbiala por otra fresca.