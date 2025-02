Si no soportas ya tus colores menstruales, prueba este alimento: que la regla no te pare

Quien diga que cuando está con la regla no se entera, es una verdadera afortunada. La menstruación supone un verdadero quebradero de cabeza para muchas mujeres que sufren dolores incluso antes de la menstruación, además de otros signos como hinchazón o aparición de granos, tanto antes como después. Un estudio realizado en el Hospital North Staffordshire y publicado en el 'British Medical Journal', ha sugerido que una dosis de 100 miligramos de vitamina B6 al día puede ser beneficiosa para tratar los síntomas premenstruales y la depresión premenstrual que muchas mujeres sufren durante esos días.

Si a priori te decimos que te tomes vitamina B6 es posible que solo piensen en cápsulas o pastillas. Pues no, hay un alimento que tiene esta vitamina en altísimas dosis: los pistachos. Si tomas unos 30 gramos al día (el equivalente a medio centenar, que ya son) adquieres el 20% de la dosis vitamínica recomendada.

Ante ello, expertos de American Pistachio Growers han comentado cinco de los principales beneficios de los pistachos:

1. Contribuyen a la función psicológica normal.

2. Equilibrio mental y descanso absoluto.

3. Un fármaco natural.

4. Fuente de hierro.

5. Fuente de minerales para obtener energía

Baja por regla dolorosa

Las personas con menstruación incapacitante tienen derecho a la baja laboral temporal en España desde hace ya tiempo. Sin embargo, solo una de cada diez mujeres lo solicita a pesar de que casi cuatro de cada diez reconocen no encontrarse nada bien con la menstruación. "Que llamen a su empresa y digan que igual no pueden ir porque no se encuentran bien, ya no por Covid ni por una gripe terrible, sino por la regla, no se ve bien laboralmente. Y ellas no quieren vivir ese estigma social. Prefieren pasar el día como se pueda en el trabajo a reconocer que están sufriendo una enfermedad", explica José Cruz Quílez Conde, titular de la Sociedad Española e la Contracepción (SEC).