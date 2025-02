El truco para evitar los mareos si tienes la tensión baja: funciona

¿Tienes la tensión tan baja que en el momento menos esperado tienes que ponerte de cuclillas porque si no sabes que te caerás al suelo? Lo primero que has de saber es que mientras la tensión alta es muy peligrosa, la baja no lo es en sí misma. Sin embargo, sí lo son los efectos que pueden traer consigo: una mala caída por el mareo o que te pase conduciendo.

Según Mayo Clinic, la presión arterial baja es una afección en la que "la fuerza de la sangre que empuja contra las paredes arteriales es demasiado baja". También se denomina hipotensión.

El truco del almendruco

Una solución para evitar el mareo por la tensión baja o cuando te levantes demasiado deprisa de la cama o el sofá es apretar los músculos abdominales. Este gesto obligará a la sangre a volver hacia arriba y de forma casi instantánea el mareo desaparecerá. ¡Prueba a hacerlo cuando te pase!

Variables

La presión arterial se mide en milímetros de mercurio, es decir, mm Hg. En general, la presión arterial baja es una lectura menor que 90/60 mm Hg. Aunque lo que se considera presión arterial baja para una persona puede estar bien para otra, estos son los índices más adecuados. Las causas de la presión arterial baja "incluyen la deshidratación y otras afecciones médicas graves". En cualquier caso, lo más importante es conocer los motivos que causan esa presión baja para tratarse en caso de que sea necesario.

Redacción

Algunas de las conductas que puedes hacer en tu día a día para que la tensión no sea tan baja es beber mucho líquido, incorporarte de forma suave, no beber alcohol, evitar estar mucho tiempo de pie y usar medidas de compresión si la circulación de tus piernas no es buena.