Cruz Roja recuerda sus consejos ante la ola de frío que azota Zamora

Zamora mantendrá, al menos hasta que entre el fin de semana, la alerta amarilla por bajas temperaturas. Una situación que asusta a un buen número de habitantes de nuestra ciudad y provincia por los riesgos que estos descensos bruscos del termómetro pueden tener en nuestro cuerpo. Por ello, Cruz Roja ha recordado sus 'trucos' para protegerse del frío en aquellas zonas del país donde el mercurio siga congelado los próximos días.

Como punto de partida, desde Cruz Roja recuerdan que se debe prestar especial atención a las personas que pertenezcan a grupos vulnerables: personas con movilidad reducida, individuos con adicción al alcohol, trabajadores al aire libre, personas con bajo peso, mujeres embarazadas, enfermos crónicos y, como siempre, nuestros mayores y pequeños.

El primer paso para proteger nuestro cuerpo ante estas temperaturas pasa por una alimentación basada en la abundancia de calorías y nutrientes, acompañada debidamente por una hidratación en la que destaquen las bebidas calientes como infusiones, caldos o sopas. Sin salir de casa, Cruz Roja recuerda que toma especial relevancia mantener todas las estancias a buena temperatura, cerrando puertas y ventanas para evitar corrientes, pero realizando cada día una correcta ventilación, sobre todo en aquellos lugares con braseros o chimeneas.

¿Y cuándo salgamos a dar un paseo? La primera recomendación es no salir en las horas más frías del día y, en caso de no poder evitarlo, mantener el cuerpo activo sin excederse con el ejercicio físico de alta intensidad. Sobre nuestro cuerpo será recomendable usar varias prendas finas en lugar de una sola que sea más gruesa, dando importancia también a la transpirabilidad de la ropa. ¡Y cuidado con los resbalones! Si no quieres tener un susto mientras caminas, opta por calzado antideslizante.

Todas las precauciones aplicables a nuestras casas y al periodo que pasemos en la calle también se deben seguir cuando viajemos, optando preferentemente por el transporte público o viajar en compañía. En cualquier caso, ante cualquier complicación de salud, Cruz Roja recomienda consultar con nuestro médico de referencia si tenemos alguna enfermedad previa y remarca la importancia de no automedicarse.