El doctor instagramer que defiende "el buen rollito" de la cafeína: sus efectos positivos

Parece que todo son consejos sobre la cara fea de la cafeína. Sin embargo, lo que quizá no sepas es que también tiene numerosos efectos positivos en la salud. El principal, "su buen rollito", explica el doctor felices, muy famoso en las redes sociales por dar consejos médicos sobre rutinas de la vida diaria con un enfoque particular y muy curioso. En este caso, aclara que "este no es un video más en el que te cuento todos los efectos que ya sabemos de la cafeína, sino que quiero ayudarte a mejorar los efectos de lo que ya sabemos que te hace".

Y es que la cafeína "te puede ayudar en época de exámenes o contribuir a levantar un disco más en tus sentadillas".

Precisamente la opción de la cafeína como un aliado para mejorar el rendimiento físico y mental es secundada por la doctora Pilar Esteban, que suele comentar sus publicaciones. En este sentido, aporta también que "influye mucho en la salud digestiva", eso sí, con el matiz de "si se consume de la forma adecuada".

La clave, a su juicio, está en el protocoloco: "Combinar la cafeína con alimentos ricos en fibra como avenas o frutas ayuda a suavizar su impacto digestivo, evitando molestias estomacales". Además, beber agua es "esencial" para contrarrestar el posible efecto diurético de la cafeína.