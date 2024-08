La ducha perfecta existe y tiene su orden: ¿qué estás haciendo mal?

Ducharse puede convertirse en algo más que un acto de higiene. Puede ser placentera, rápida, con agua caliente o fría, solo o acompañado... Estas opciones va en el gusto y en las posibilidades de cada uno. Sin embargo, si hay algo indiscutible es que la ducha perfecta para tu cuerpo debe de seguir unos pasos determinados para que tu organismo responda de la forma adecuada.

Así debe de ser la ducha perfecta

1. ¿A diario?

Pues no necesariamente. Si no haces deporte ni trabajo físico y es invierno, no es necesario que te duches todos los días. Tu piel no lo necesita.

2. Fría o caliente

El agua demasiado caliente elimina la grasa natural de nuestra piel, que se vuelve muy reseca. Por eso lo ideal es ducharse con agua templada y a no más de 35 grados.

3. Limpieza de la cara

Aprovecha para hacer una limpieza de tu cara a la vez que te duchas para aprovechar ese agua.

4. Primero, por arriba

Lo primero que debes lavar es tu pelo. Y mientras mantienes unos minutos el acondicionador o la mascarilla, seguir con el resto del cuerpo de arriba a abajo. No obstante, lo último de lo último deben de ser tus partes íntimas.

5. Tipos de esponja

Las mejores son las naturales. Están pensadas para frotar y eliminar las células muertas, así que no hay nada de malo en que no sean blandísimas.

6. El cuidado de tu esponja

Cuando termines de ducharte, aclárala bien y sécala para que no acumule suciedad.

7. Sécate

Hazlo con cuidado, a golpecitos y sin arrastrar la toalla por el cuerpo.

8. Nútrete

Una vez que estás seco, no olvides echarte hidratante o crema nutritiva para que tu piel esté radiante. Ella también necesita alimento tras la ducha, sobre todo, si has estado al sol o expuesto al aire.