Los kiwis, prohibidos para estas personas

El kiwi es una fruta pequeña y ácida que está cargada de vitaminas, fibra y es muy baja en calorías. De hecho, el kiwi es de las pocas frutas que se admiten en dietas bajas en hidratos de carbono, como la famosa dieta Keto o cetogénicas. Las múltiples bondades del kiwi no la convierten en una fruta apta para el consumo de todas las personas.

Pese a la creencia popular de que esta fruta es originaria de Nueva Zelanda, el kiwi es la baya de una planta originaria de China. Esta planta en la que crecen los kiwis también se llama kiwi. Conocida en China como mihoutao (melocotón del mono) o yangtao (melocotón de fresa), no fue hasta que esta fruta comenzó a cultivarse en Nueva Zelanda cuando recibió el nombre de kiwi. ¿Por qué se le llamó kiwi? Dicen que es por el gran parecido que tiene con un ave que habita en este país.

Beneficios del kiwi

Según los datos del Ministerio de Agricultura, España es el primer importador europeo de kiwis. Su producción anual asciende a casi 17.800 toneladas y es en el norte de la Península donde más se cultiva esta fruta.

El kiwi ha ganado popularidad durante los últimos años debido a que es una de las frutas más recomendadas por los médicos para luchar contra el estreñimiento por la gran cantidad de fibra que aporta. No obstante, esta no es la única bondad de esta pequeña fruta, también está cargada de vitamina C, vitamina A o ácido fólico, entre otros. Estos son los principales beneficios del kiwi en la salud:

Contra el estreñimiento: pequeñitos pero cargados de fibra. Los nutricionistas recomiendan el consumo del kiwi en ayunas para ayudar al tránsito intestinal.

pequeñitos pero cargados de fibra. Los nutricionistas recomiendan el consumo del kiwi en ayunas para ayudar al tránsito intestinal. Ricos en vitamina C: un kiwi de mediano tamaño aporta el 85% de la dosis diaria recomendada de vitamina C. Esta vitamina es un potente antioxidante que ayuda a combatir el envejecimiento celular.

Cargados de vitamina A y vitamina E: la vitamina A ayuda a la formación de tejido óseo y de las mucosas. En cuanto a la vitamina E, esta es esencial para fortalecer el sistema inmunitario y, además, ayuda al cuerpo a fabricar glóbulos rojos.

la vitamina A ayuda a la formación de tejido óseo y de las mucosas. En cuanto a la vitamina E, esta es esencial para fortalecer el sistema inmunitario y, además, ayuda al cuerpo a fabricar glóbulos rojos. Ideales para el embarazo: entre los beneficios del kiwi también está el ácido fólico, un compuesto esencial para la mujer durante el embarazo y que contribuye a la regeneración celular.

¿Cuándo hay que eliminar el consumo del kiwi?

Pese a que los kiwis atesoran un sinfín de beneficios para la salud, su consumo debe moderarse o eliminarse en determinados casos. Estos son los motivos por los que es conveniente controlar o prescindir de esta fruta: