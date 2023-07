Es como un corsé: lo necesitas para tu día a día pero te comprime y te ahoga... sin embargo, a veces lo conviertes en algo tan necesario que genera adicción.

El derecho a la desconexión digital existe y, además, urge. Desde 2018 la legislación española reconoce este derecho y todo ello a pesar de que entre siete y ocho trabajadores reconoce que responde a correos o llamadas de trabajo durante las vacaciones. Una práctica que el teletrabajo ha normalizado, pero que puede acarrear consecuencias para la salud.

Las consecuencias

Si tienes claro que eres un esclavo del teléfono y las nuevas tecnologáis incluso en tus vacaciones paradisiacas, entonceds tendrás que enfrentarte a esto:

Sensación de estar agotado aunque no hagas NADA físico.

Dolores de cabeza

Vista cansada

Sensación de hastío

Incapacidad de centrarte en lo que tienes frente a ti

Necesidad de tener el móvil siempre a mano y consultarlo cada X tiempo

Rompe hábitos

En verano es fundamental romper hábitos no solo laborales sino de nuestra rutina digital. ¿Por qué? Se llama descanso emocional, que también necesita un "kit kat".

¿Por qué nos cuesta desconectar de los dispositivos móviles?

En cuanto a por qué nos cuesta tanto desconectar en vacaciones, Mayra Mayor, psicóloga sanitaria de Vithas Las Palmas, apunta a que se debe al uso excesivo que hacemos de la tecnología en nuestro día a día. “Es común escucharnos decir 'me voy de vacaciones, necesito desconectar', pero la realidad es que no terminamos de hacerlo y en consecuencia tampoco de descansar. Irnos de vacaciones y llevarnos todo tipo de herramientas digitales es sinónimo de no estar tan presentes allá donde vayamos a ir”, subraya esta experta.

Y es que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso excesivo de las tecnologías o Internet tiene la misma consecuencia que una droga y su utilización continuada y exagerada tiene el mismo efecto en sus cerebros que algunas sustancias como la cocaína y la heroína.

Cinco pautas para desconectar del mundo digital