La biotina es una vitamina hidrosoluble del grupo B, en concreto, la vitamina B8. Como vitamina es esencial para el organismo, pero no podemos sintetizarla. Por eso se hace indispensable el conseguirla a través de la alimentación, aunque una pequeña parte es sintetizada por la microbiota de nuestro colon.

Así lo explica a Infosalus Andrea Calderón García, profesora de Nutrición de la Universidad Europea de Madrid, y miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA).

Su principal función, según indica, es ser cofactor o contribuir a que puedan producirse multitud de reacciones bioquímicas en el organismo relacionadas con el metabolismo adecuado de glucosa, de las grasas, y de los aminoácidos.

Que el pelo crezca más fuerte y sano

No obstante, si pensamos en biotina habitualmente la asociamos con beneficios para prevenir la caída del pelo, para ponerlo más fuerte, o para que este crezca más deprisa. "Realmente, la evidencia a este respecto es muy limitada y no parece estar justificada la suplementación en personas sanas sin patologías que afecten al crecimiento o calidad del pelo. Lo mismo sucede con la asociación entre la biotina y un mayor crecimiento de las uñas o el lograr uñas más fuertes", aclara la miembro de la SEDCA.

Y aunque suplementarse con biotina es inocuo en condiciones normales, según advierte, ya que es una vitamina que no se acumula, y la sobrante la expulsamos rápido por orina, no tiene clara validez clínica en la mayoría de los casos que se utiliza. "Además, que si se toma cuando la persona ya cubre con la dieta sus necesidades, un plus no aporta beneficios claros", mantiene.

¿En qué alimentos podemos encontrarla?

Esta se encuentra presente en prácticamente todos los alimentos, pero destaca principalmente en el hígado y en la yema de huevo, y después en la carne, y en el pescado. "En alimentos vegetales la encontramos en algunos como las almendras, las nueces, las semillas, las espinacas, el brócoli, y la batata", aprecia esta dietista-nutricionista, al tiempo que argumenta que, por esta razón, una dieta relativamente equilibrada cubre las recomendaciones diarias sin problema.