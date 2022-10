Se ha iniciado ya la campaña de vacunación de la gripe y de la segunda dosis de recuerdo del COVID-19. Son muchas las personas que se preguntan por qué se hace esto a la vez, en el mismo momento, y si van a tener más efectos secundarios por ponerse las dos vacunas al mismo tiempo.

Consejos de los expertos

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, el doctor Marcos López Hoyos, asegura que es "totalmente segura" la inoculación de ambas a la vez, al tiempo que destaca que "los efectos secundarios menores no tienen por qué sumarse" si se procede a la vacunación al mismo tiempo de ambas.

Desde la Asociación Española de Vacunología, su cofundador, pediatra, y experto en vacunas, el doctor José Antonio Navarro Alonso, indica que "no pasa absolutamente nada" por vacunarse al mismo tiempo de la gripe y del COVID-19, y es más, señala que de esta manera "nos ahorramos volver al puesto de vacunación por segunda vez".

Sobre los efectos secundarios al inyectar las dos vacunas al mismo tiempo este especialista en vacunas, y consultor honorario del Ministerio de Sanidad en la materia, indica que "en los estudios llevados a cabo en la temporada anterior, la administración concomitante se asoció a un leve incremento de las reacciones sistémicas del tipo de dolor muscular, cansancio y dolor de cabeza; todas ellas, en general, leves y de carácter transitorio".

Debe ser en brazos diferentes

Alva Saa Casal, docente del Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública de VIU (Universidad Internacional de Valencia), y médico especializada en Medicina preventiva y Salud Pública, recuerda incluso que antes la de la gripe también se administraba al mismo tiempo con la vacuna del neumococo, y sin ningún problema.

"De hecho, el año pasado ya se inyectaron a la vez la de la gripe y la COVID-19 y está más que demostrado que por hacerlo a la vez no se disminuye la respuesta inmunitaria. Además, no altera la seguridad de la vacuna, es decir no aumenta la probabilidad de reactogenicidad, de dolor local, de hinchazón, de cefaleas, fiebres, mialgias. Es seguro y se pueden vacunar a la vez", aclara. Eso sí, precisa que, lo único, la vacuna de la gripe y la de la COVID-19 deben ponerse en brazos diferentes, sobre todo para evitar las reacciones a nivel local.