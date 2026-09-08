Carbajales borda su devoción a "La Arboliña"
Más de 250 carbajalinos hacen gala del sentido de pertenencia a una tierra cuna de la lana, las flores y las lentejuelas como base de una indumentaria tradicional reconocida con el Premio Cultural de la Fundación Caja Rural de Zamora.
Nunca se vio mejor acompañada Nuestra Señora la Virgen de Árboles que este 8 de septiembre. El día de la patrona de Carbajales de Alba, cariñosamente conocida como "La Arbolina", acogía este año una doble celebración con el homenaje a una labor femenina como es el bordado carbajalino que desde al menos el siglo XV ha logrado no solo pervivir, sino mantenerse como la máxima representación de la artesanía textil y la vestimenta tradicional de la provincia.
Una prenda que reivindica el esfuerzo de generaciones de bordadoras en torno a "una de las joyas más valiosas del patrimonio etnográfico de Zamora" y que le ha valido el Premio Cultural 2026 otorgado por la Fundación Caja Rural de Zamora. Un reconocimiento tan especial no merecía una celebración menor.
Y si cada año son decenas los hombres y especialmente mujeres que acuden ataviados al completo con el ajuar carbajalino, este martes la cita lograba congregar a más de 250 personas engalanadas con la indumentaria tradicional abarrotando. Toda una explosión de color que ha permitido reivindicar el presente y futuro de este bordado, a día de hoy sustentado a través de las manos de Oilda Casas (directora del Museo del Traje Carbajalino), Elvira o Toñi, entre otras.
La espectacularidad de los bordados florales en mandiles, manteos, jubones y gabachas se adueñó de un templo de San Pedro incapaz de acoger a una masa de fieles que superó de largo las 400 personas para asistir a la tradicional misa y posterior procesión con la imagen a hombros.
"La Arbolina" fue agasajada como nunca antes, en una ofrenda floral a la altura de un año de excepción y que contó con la presencia del presidente de la Diputación, Javier Faúndez; la diputada por la comarca de Tierra de Alba, Amaranta Ratón; el teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora, Jesús José González Tejada; el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García; representantes de la Fundación Personas y Cáritas junto a alcaldes y concejales municipales.
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