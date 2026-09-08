Carbajales borda su devoción a "La Arboliña"

Nunca se vio mejor acompañada Nuestra Señora la Virgen de Árboles que este 8 de septiembre. El día de la patrona de Carbajales de Alba, cariñosamente conocida como "La Arbolina", acogía este año una doble celebración con el homenaje a una labor femenina como es el bordado carbajalino que desde al menos el siglo XV ha logrado no solo pervivir, sino mantenerse como la máxima representación de la artesanía textil y la vestimenta tradicional de la provincia.

Una prenda que reivindica el esfuerzo de generaciones de bordadoras en torno a "una de las joyas más valiosas del patrimonio etnográfico de Zamora" y que le ha valido el Premio Cultural 2026 otorgado por la Fundación Caja Rural de Zamora. Un reconocimiento tan especial no merecía una celebración menor.

Y si cada año son decenas los hombres y especialmente mujeres que acuden ataviados al completo con el ajuar carbajalino, este martes la cita lograba congregar a más de 250 personas engalanadas con la indumentaria tradicional abarrotando. Toda una explosión de color que ha permitido reivindicar el presente y futuro de este bordado, a día de hoy sustentado a través de las manos de Oilda Casas (directora del Museo del Traje Carbajalino), Elvira o Toñi, entre otras.

La espectacularidad de los bordados florales en mandiles, manteos, jubones y gabachas se adueñó de un templo de San Pedro incapaz de acoger a una masa de fieles que superó de largo las 400 personas para asistir a la tradicional misa y posterior procesión con la imagen a hombros.

"La Arbolina" fue agasajada como nunca antes, en una ofrenda floral a la altura de un año de excepción y que contó con la presencia del presidente de la Diputación, Javier Faúndez; la diputada por la comarca de Tierra de Alba, Amaranta Ratón; el teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora, Jesús José González Tejada; el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García; representantes de la Fundación Personas y Cáritas junto a alcaldes y concejales municipales.