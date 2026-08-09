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"Fondo de arte" en Espacio 36: una mirada a la obra de 16 artistas entre ellos Lobo, Pedrero o Coomonte

Pintura y escultura. La galería Espacio 36 reúne, hasta el próximo 26 de agosto, creaciones de 16 primeras firmas artísticas, entre las que figuran los zamoranos Baltasar Lobo, Acilu, Pedrero, Pennetier, Cuasante y Coomonte

Espacio 36 reúne en Zamora obras de 16 artistas de primera línea hasta el 26 de agosto

Espacio 36 reúne en Zamora obras de 16 artistas de primera línea hasta el 26 de agosto

Natalia Sánchez

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La pintura y la escultura suponen las artes presentes en la nueva exposición abierta en la galería de arte Espacio 36. En esta nueva propuesta, bautizada como "Fondo de arte", el público podrá contemplar y disfrutar de obras realizadas por primeros espadas en sus materias. Entre los artistas presentes, un total de 16, figuran los zamoranos Baltasar Lobo, José Luis Alonso Coomonte, Cuasante, Fernando Pennetier, Acilu y Antonio Pedrero.

La bienvenida a la muestra la da desde la calle de San Andrés una interesante propuesta de Cuasante, quien juega con las líneas verticales y sus inseparables y definitorios rojos.

Zamora. Nueva exposición de pintura en Espacio 36

Dos mujeres contemplan las obras de Paco Segovia. / Alba Prieto / LZA

Ya en la sala, en el primer ámbito figuran dos vistas de Zamora que firma Paco Segovia, quien capta magistralmente la luz en unas obras ejecutadas en óleo sobre tabla que construye para luego deconstruir.

A su lado, el Lago según Antonio Pedrero. Una obra fechada en el año 1971 donde el pintor zamorano juega, hasta atrapar al espectador, con el cielo, la montaña y el agua.

El arte de altura también es para el verano

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El espacio se enriquece con un arribe en acuarela de Jose Acilu (José María García de Acilu), mientras que el espectador es desafiado por la hipnótica mirada del cuadro "Chica boom" del pintor hiperrealista Antonio Castelló Avilleira.

En esta zona de la galería de arte también pueden contemplarse los dos bodegones de Elena Molinari, uno de ellos integrado por latas de una conocida marca de refrescos.

El bodegón también es el motivo protagonista de las aportaciones de Fernando Pennetier, dos piezas con enigmáticas atmósferas, y de Teresa Lapayese, quien ejecuta naturalezas muertas más clásicas con flores y de frutas.

El arte de altura también es para el verano

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"Fondo de arte" exhibe piezas de Valentín Kovátchev. Se trata de dos asombrosos caballos con influencias dalinianas y también una sorprendente técnica mixta de Baltasar Lobo, quien recrea una deliciosa escena familiar. A su vera, sobre una pequeña peana, pueden observarse dos esculturas de José Luis Alonso Coomonte, un pequeño bronce titulado "Osiri" y un pan ejecutado en terracota.

Además, Álvaro Delgado presenta una enigmática pieza titulada "Aquelarre" muy empastada y con un singular marco; Fernando Alonso, dos vistas nocturnas de la ciudad, una de Balborraz y otra de la zona de la Plaza Mayor, mientras que el debutante en la sala zamorana, Benito Marcos, pintor catalán afincado en la localidad de Medina del Campo, cuenta con dos cuadros de formato grande en grafito sobre papel que encierran un halo de misterio.

El arte de altura también es para el verano

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La exposición la completa una vista de la localidad de Pedraza, efectuada por Redondela, y una singular pieza del portugués Julio Cunha. El creador contemporáneo, cuyo lenguaje oscila entre expresionismo figurativo y la abstracción, aporta una pieza de gran tamaño donde combina la acuarela y las tintas con telas.

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Arte de primer nivel que podrá verse y disfrutarse hasta el próximo 26 de agosto.

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