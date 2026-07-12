Los camioneros de Zamora, entre San Cristóbal y Donald Trump

Entre los sustos por la subida del gasoil, las guerras de precios con los operadores y la falta de jóvenes que quieran ser chóferes los camioneros olvidaron por un momento las penas para sumergirse en los actos de su patrón, San Cristóbal. Engalanaron sus camiones y salieron, a bocinazos, por Zamora.

Por la mañana hubo, como es tradicional, un ágape en el Centro de Transportes, donde los camioneros pudieron compartir unos momentos de asueto en torno a unas tapas y un refresco, acompañados también por los invitados, como algunas autoridades que se acercaron a saludar al colectivo (estaban por ejemplo el concejal de Seguridad Ciudadana, David Gago, o el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco).

GALERÍA | Conductores zamoranos salen a la calle para celebrar la festividad de San Cristóbal / Víctor Garrido

Pedro Rodríguez, presidente de Asetramdiza, la principal patronal del sector en Zamora, explicaba que "ha habido unos sustos con la subida de los carburantes, impresionantes. Y después nos quedaron en dar 20 céntimos. El otro día nos han dicho que vendrían en breve, pero de momento la ayuda es ninguna. Ahora nos han quitado los 5 céntimos que teníamos de gasóleo profesional para darnos esto, y no nos dan ni una cosa ni la otra".

Rodríguez rememora los malos tiempos de la guerra de Irán: “Hemos pasado unos meses muy jodidos. El mes de marzo, todos, todos, nos tocó poner dinero para trabajar. Todos. Y el que diga lo contrario, miente. Y bueno, fue penoso, fue penoso. Parece que se ha regulado un poco, pero todavía..."

Los camioneros, como otros muchos sectores, están pendientes de las ocurrencias del presidente de los Estados Unidos. "Habla Trump, pone otra vez a la gente de punta, y sube, sube el gasoil. Como ha subido la otra noche nueve céntimos, de golpe. Pero para bajar, uno, dos, uno, dos.."

Otro problema del sector, que tampoco es nuevo es que los operadores "nos están bajando precios, como siempre". Se hizo una legislación para que no se puedan cobrar portes por debajo de costes, pero "últimamente la gente se la está pasando por el Arco de Triunfo. Yo tengo clientes que sí nos lo están haciendo, pero hay otros que no. Y no solo eso, sino que nos lo están bajando".

Y otro problema, gordo, es la falta de relevo generacional: a los jóvenes no les gustan los camiones, un trabajo donde el problema no es tanto que se cobre poco, sino que es muy sacrificado.

"Hay mucha escasez de chóferes. Faltan camiones y faltan choferes", de tal forma que estamos importando conductores extranjeros. Por no hablar del propio Centro de Transportes, un espacio municipal que gestiona Asetramdiza, entidad que agrupa a 210 socios, que se queda pequeño.

El habitual recorrido de los camiones y vehículos engalanados por las calles de Zamora y una cena de hermandad remacharon los actos de San Cristóbal.