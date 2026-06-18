La población del Corredor cuida y da vida a "Zamora Duero Esencial"

Antes de que un visitante se asome a un mirador sobre los cañones del Duero, recorra un sendero entre cortados de roca o descubra la historia de un antiguo molino, hay algo que ya forma parte de la experiencia, las personas que mantienen vivo este territorio. Son los pobladores los que conservan la memoria de los pueblos, quienes cuidan los espacios que hoy se visitan, transmiten tradiciones y conocimientos ligados al paisaje y quienes, con su trabajo diario, contribuyen a que Zamora Duero Esencial sea mucho más que un destino turístico.

A lo largo de este amplio territorio articulado en torno al río Duero, los cañones, los senderos, los miradores, los molinos, las aceñas, las fuentes tradicionales o los pequeños núcleos rurales forman parte de una experiencia turística que va mucho más allá de la contemplación del paisaje, ya que son los vecinos y vecinas zamoranos, quienes conservan, cuidan y transmiten su legado.

La puesta en valor de este patrimonio humano, cultural y natural se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero", promovido por el Patronato Provincial de Turismo de Zamora y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Componente 14, Submedida 2, Planes de Sostenibilidad Turística en Destino. Su desarrollo contribuye a consolidar un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la conservación del territorio y la mejora de la experiencia de quienes visitan estas comarcas.

Villaseco del Pan cuenta con varias rutas acondicionadas. | CHANY SEBASTIÁN

La población local no es una mera espectadora de la actividad turística, sino parte fundamental del destino. Su conocimiento del entorno, sus costumbres, su relación con el paisaje y su compromiso con la conservación del patrimonio constituyen algunos de los elementos que permiten ofrecer al visitante una experiencia genuina y vinculada a la realidad del territorio.

El turismo sostenible parte precisamente de esa idea, de entender que el desarrollo turístico debe generar oportunidades para quienes viven en el lugar, respetar los recursos naturales y culturales y contribuir a preservar aquello que hace especial cada destino. En el Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero, esa relación entre territorio y población resulta especialmente visible.

El paisaje que hoy admiran quienes recorren los senderos junto al Duero no es fruto de la casualidad. Es el resultado de siglos de convivencia entre las personas y el medio natural. Los caminos tradicionales, los antiguos molinos, las aceñas, las fuentes o los pequeños núcleos rurales que salpican el corredor explican la historia de estas comarcas y su estrecha relación con el río.

Espacios recuperados

Esa conexión puede apreciarse en algunos de los espacios recuperados y puestos en valor dentro del Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero. El Molino Ecomuseo del Agua de Abelón, en Moral de Sayago, permite acercarse a los aprovechamientos tradicionales vinculados al agua, mientras que la recuperación del Molino del Maestro, en Fariza, o del antiguo Lavadero Piñuel, en Bermillo de Sayago, ayuda a comprender cómo estos lugares formaban parte de la vida cotidiana de los pueblos. Del mismo modo, las Aceñas de Gijón recuerdan la importancia que el Duero tuvo como motor económico y social a lo largo de los siglos.

Quienes visitan hoy estos espacios descubren elementos patrimoniales restaurados y accesibles, pero también historias que siguen vivas gracias a la memoria de los vecinos y vecinas y al compromiso de los municipios con la conservación de su legado. Son lugares que permiten interpretar el paisaje desde una perspectiva más humana, entendiendo cómo generaciones enteras construyeron su forma de vida en torno al río y a los recursos naturales del territorio.

Playa de los Pelambres, en Zamora. | L.O Z.

Algo similar sucede en la red de senderos y rutas que atraviesan el corredor. Recorridos como la Ruta de las Cascadas de Abelón, la Ruta de Los Hociles en Pereruela, el Sendero Botánico de Moralina o las rutas acondicionadas en Villaseco del Pan y Pino del Oro ofrecen al visitante la posibilidad de adentrarse en paisajes de gran valor ambiental mientras descubre la estrecha relación entre las poblaciones locales y el entorno que las rodea. Son caminos que invitan a caminar despacio, observar y comprender un territorio que ha sabido conservar buena parte de su autenticidad.

Esa dimensión humana está presente en cada experiencia. Aparece en las conversaciones con quienes conocen los caminos desde hace décadas, en las historias asociadas a los antiguos molinos recuperados, en la memoria de los oficios tradicionales o en las explicaciones que ayudan a comprender por qué determinados lugares tienen un significado especial para quienes los habitan.

La recuperación y puesta en valor de elementos patrimoniales desarrollada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero" contribuye precisamente a reforzar ese vínculo entre pasado y presente. No se trata únicamente de conservar construcciones históricas. Se trata de conservar la memoria asociada a ellas. Cada intervención realizada permite recuperar relatos, conocimientos y formas de entender el territorio que forman parte del patrimonio inmaterial de estas comarcas.

El visitante encuentra así un destino que no se limita a mostrar monumentos o espacios naturales, sino que invita a comprender la relación entre las personas y el entorno. Una experiencia más enriquecedora y respetuosa, donde el conocimiento del lugar se convierte también en una herramienta de conservación.

Los pueblos que forman parte del corredor desempeñan un papel fundamental en la protección y puesta en valor de los recursos turísticos. Su compromiso permite mejorar infraestructuras, recuperar espacios degradados y facilitar una gestión más ordenada de los flujos de visitantes. La sostenibilidad se construye también gracias a la implicación de los municipios.

Sendero Botánico en Moralina, tras la recuperación. | CEDIDA

Las actuaciones desarrolladas en los últimos años reflejan esa apuesta por un turismo compatible con la conservación del territorio. La mejora de senderos, la creación de áreas de acogida para visitantes, la adecuación de miradores o las iniciativas relacionadas con la economía circular buscan facilitar el disfrute del destino sin alterar los valores ambientales y paisajísticos que lo caracterizan.

Esa filosofía puede apreciarse también en espacios como el área de autocaravanas de Argañín o la de Villardiegua de la Ribera, así como en actuaciones destinadas a ordenar el uso turístico de determinados entornos. Son iniciativas que ayudan a distribuir mejor las visitas y a generar oportunidades económicas para los municipios sin renunciar a la protección de sus recursos.

La experiencia turística adquiere así una dimensión más completa. El visitante puede contemplar panorámicas espectaculares desde enclaves como Peña Centigosa, en Villadepera, descubrir la singularidad del Gran Meandro del Duero en Pinilla de Fermoselle o recorrer algunos de los senderos que conectan naturaleza, patrimonio y cultura local. Pero, al mismo tiempo, encuentra personas que ayudan a interpretar ese paisaje y a comprender su significado.

La conexión entre naturaleza, patrimonio y comunidad local constituye uno de los principales valores de Zamora Duero Esencial. También una de las razones por las que este territorio resulta cada vez más atractivo para quienes buscan experiencias alejadas de la masificación y más vinculadas al conocimiento del entorno.

Acondicionamiento de la Ruta Urbana y Fuente Romana de Luelmo de Sayago. | J. L. FERNÁNDEZ

Esta realidad adquiere una relevancia especial en un territorio que afronta importantes desafíos demográficos. La despoblación y el envejecimiento son algunas de las dificultades a las que se enfrentan muchas localidades del corredor. En este contexto, el turismo sostenible se presenta como una oportunidad para generar actividad económica, favorecer el emprendimiento y contribuir a fijar población.

Por ello resulta especialmente importante el papel de los pequeños negocios, de los profesionales del sector turístico, de los productores locales y de las asociaciones que trabajan para dinamizar la vida de los municipios. Su labor contribuye a enriquecer la experiencia del visitante y a mantener vivas muchas de las tradiciones y conocimientos que forman parte de la identidad del territorio.

El modelo turístico que impulsa Zamora Duero Esencial, reforzado a través de las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero, apuesta precisamente por esa autenticidad. Frente a otras fórmulas basadas en el consumo rápido de los destinos, propone una manera diferente de viajar, más pausada, más respetuosa y más conectada con el territorio.