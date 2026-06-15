Naipes, escudos nobiliarios o planos: las joyas ocultas en un "Gabinete de curiosidades" de Zamora

Los gabinetes de curiosidades eran los espacios donde los nobles y burgueses europeos de entre los siglos XVI al XVIII coleccionaban y exponían los objetos singulares que conseguían con el objetivo de fascinar al espectador que los contemplaba. Este concepto lo rescata el Archivo Histórico Provincial de Zamora para su nueva propuesta expositiva bautizada como "Gabinete de curiosidades. Una mirada distinta del protocolo notarial", donde exhibe singulares documentos datados entre la primera mitad del siglo X y principios del XIX.

Una mujer inmortaliza varios de los paneles con información. | VÍCTOR GARRIDO

Los protocolos notariales permiten conocer la vida cotidiana, económica y social, son unos fondos más consultados por los historiadores y "muchos nos sorprenden porque son un recreo para la vista en forma de escudos nobiliarios, de fragmentos de pergamino, de dibujos, de trazas, planos...", enumera el director del Archivo Histórico de Zamora, Luis Miguel Rodríguez Alfageme, quien ha efectuado una cuidada selección que no deja indiferente al público que visita la muestra.

Detalle de un libro con las ilustraciones que figuran en los protocolos notariales. | VÍCTOR GARRIDO

La sala de exposiciones de la institución, radicada en la rúa de los Francos número 1, reúne una docena de documentos muy singulares y muchos de ellos desconocidos.

Entre los elementos seleccionados figuran unos naipes porque "los escribanos hacían uso de un papel que tuviera cierto apresto y no era fácil encontrar en aquel momento cartón o cartulina" y lo que hacían "era utilizar los naipes al anverso para identificar los protocolos notariales". En la vitrina y panel explicativo se hace un recorrido por los ejemplares sueltos que conserva el archivo, de los cuales "cuatro corresponden al patrón arcaico y los dos restantes, que ya son posteriores, al patrón nacional".

Uno de los naipes. / Victor Garrido / LZA

El Beato de Zamora tiene cabida en la muestra. Formaba parte de un protocolo notarial de un escribano del siglo XVII de Puebla de Sanabria. La investigadora Ana Suárez Fernández, en 2003, estudió los dos pergaminos y concluyó que era una copia parcial del "Comentario del Apocalipsis" del siglo X, escrita en letra visigótica y tras analizarlo paleográficamente determinó que guarda similitudes con el Beato de la Escalada, la más antigua copia conservada.

Varios de los contenidos exhibidos. | VÍCTOR GARRIDO

Este tipo de códices "a partir del Beato de Liébana se replican en los distintos scriptorium, de manera que es probable que donde fueran escritos fue en el Monasterio de San Salvador de Tábara", apunta Luis Miguel Rodríguez.

La exposición, que estará abierta hasta el 30 de septiembre, permite descubrir una de las primeras representaciones iconográficas que se tiene de códices de San Francisco de Asís. En otro fragmento de pergamino está dibujada, la letra capital y la figura del santo con toda una serie de símbolos que lo identifican como es el hábito, la tonsura o el libro que sostiene con los tres votos de la orden.

Un joven contempla los materiales exhibidos. / Victor Garrido / LZA

Los diseños de retablos, yeserías e incluso planos aparecen por su inclusión en las escrituras notariales. En este capítulo llama la atención de los planos de la Casa Galera realizados en el año 1772 o un mesón del Villaralbo de principios del XIX.

Documentos presentes en "Gabinete de curiosidades". / Victor Garrido / LZA

Los escudos y blasones tienen cabida al igual que los dibujos que enriquecen los documentos notariales donde los escribanos y oficiales, como los copistas medievales, se tornaron en artistas que hacían figuras en los márgenes, las portadas o portadillas, algunos como una sencilla e inocente prueba de pluma y otros con certero trazo.