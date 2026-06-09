"El problema no es el sol, sino cómo nos exponemos a él"

¿Cuáles son los errores más habituales que comete la población en relación con la fotoprotección?

Uno de los errores más frecuentes es pensar que la protección solar solo es importante en verano o durante las vacaciones. Sin embargo, gran parte del daño solar se produce en situaciones cotidianas: pasear, hacer deporte al aire libre, conducir o pasar tiempo en terrazas y jardines. También es habitual empezar a preocuparse por el sol cuando el daño ya lleva años acumulándose en la piel y no hacerlo de forma precoz en la infancia o la juventud. Otro problema frecuente es utilizar inadecuadamente el fotoprotector: aplicar poca cantidad, no renovarlo con frecuencia o pensar que la crema solar por sí sola es suficiente. La fotoprotección debe entenderse como un conjunto de medidas: evitar la exposición solar prolongada, utilizar ropa adecuada, sombreros o gorras, gafas de sol, y mantener hábitos responsables de exposición solar. En algunos pacientes, además, los fotoprotectores orales pueden ser un complemento útil dentro de una estrategia global de prevención.

¿Qué signos de alarma deberían motivar una consulta temprana al dermatólogo para descartar lesiones malignas?

Debemos consultar ante cualquier lesión cutánea que cambie de aspecto o se comporte de forma diferente a lo habitual, especialmente si ello ocurre en un corto espacio de tiempo. Son especialmente preocupantes las lesiones cutáneas que crecen de forma rápida, sangran con facilidad, presentan ulceración o costras persistentes, o no cicatrizan adecuadamente. Estos signos de alarma pueden observarse en algunos de los cánceres de piel más frecuentes, como el carcinoma basocelular y el carcinoma epidermoide. En el caso de los lunares, es importante vigilar cambios bruscos de tamaño, color o forma y signos clínicos como el picor o sangrado espontáneo. También debemos prestar atención a lunares nuevos que aparezcan y crezcan rápidamente en la edad adulta, ya que podrían corresponder a un melanoma, una forma de cáncer cutáneo que puede ser muy agresiva para la salud. Ante la duda, siempre es recomendable una valoración lo antes posible por el médico de atención primaria o por el dermatólogo

De cara al inicio del verano, ¿qué mensaje clave considera fundamental trasladar a la población sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la piel?

El sol forma parte de nuestra vida y tiene efectos beneficiosos importantes: participa en la síntesis de vitamina D, influye positivamente en el estado de ánimo y favorece actividades saludables al aire libre. El problema no es el sol en sí, sino cómo nos exponemos a él. Debemos aprender a disfrutar del sol de forma responsable, evitando los excesos y adoptando medidas básicas de fotoprotección. Muchas de las lesiones cutáneas y gran parte del cáncer de piel que vemos hoy podrían prevenirse con una adecuada educación sanitaria y unos hábitos correctos desde edades tempranas. Cuidar la piel no significa dejar de disfrutar del verano, sino hacerlo con sentido común y protegiendo nuestra salud a largo plazo.

Colaboración con Azayca

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La Farmacia Arias de Zamora inicia también una campaña de concienciación junto a Azayca con el objetivo de concienciar en la prevención y colaborar con la asociación que atiende a pacientes oncológicos. Farmacia Arias donará un euro por cada producto de protección solar que se venda en su establecimiento en la calle Santa Clara de Zamora. Esta acción busca promover hábito saludables frente a la exposición solar y apoyar la labor que desarrollar la asociación zamorana en favor de los pacientes con cáncer.