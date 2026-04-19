Las lecturas de Jesús Fuentes

El pasado siete de febrero falleció Jesús Fuentes, intelectual toledano. Colaborador de esta sección desde sus inicios, en marzo de 2016 reseñábamos en la misma página dos libros: Jesús analizaba la novela "El bar de las grandes esperanzas", y yo debutaba con una "Breve historia cultural de los nacionalismos europeos". La relación de Jesús con los libros y los zamoranos venía de lejos: en mayo de 2008 donó una parte de su biblioteca a la Casa de la Cultura de la Puebla de Sanabria, una donación que el alcalde José Fernández Blanco, siempre sensible, acogió con orgullo.

Jesús fue siempre fiel a su cita con los lectores zamoranos ("que gusto da ver los periódicos en los bares de tu tierra", me dijo en una de sus última visitas) y pocas semanas antes de morir reseñó "El gran Gatsby", como pudieron ustedes leer el mes pasado. Déjeme comentar algunas de las lecturas que compartí con Jesús. Aunque he de empezar diciendo que la faceta de "intelectual total" que fue Jesús Fuentes no se agotaba en la literatura: hombre sensible a la escultura, recuerdo su lucha por dignificar el Chillida que hay en la plaza de Alfonso VI en Toledo, o el legado de Victorio Macho, también en su ciudad. En fin, lector, le confieso que casi fue con él con quien aprendí a mirar las obras de Baltasar Lobo. Su magisterio llegó también con la pintura: a muchos nos convenció que el Greco fue el primer pintor moderno, pero no se quedó ahí. Con Jesús descubrí caldos como el espectacular Summa Varietalis… En fin, nada de lo que nos hace humanos le era ajeno a Jesús.

Pero volvamos a los libros. Tuve la suerte de firmar con él "La difícil identidad de una región", un capítulo del libro "Televisión e identidad: El caso de Castilla-La Mancha", coordinado por Juan Menor, otro amigo de esta sección, y también leí con fruición a Félix Urabayen, autor del primer tercio del siglo XX que fue reeditado por la Diputación de Toledo a instancias de Jesús, que prologó sus obras rescatadas. De los libros que le impactaron y que a mí me descubrió, recuerdo sin duda "Un puente sobre el Drina", de Ivo Andric, un autor y una obra fundamental para entender el conflicto de los Balcanes. Apasionado por la literatura centroeuropea, recuerdo "La hora estelar de los asesinos", de Pavel Kohout, sobre un mundo que se desmoronaba, así como las memorias de Sándor Márai, o la angustia de Una tumba para Boris Davidovich, de Danilo Kis. Y es que sus viajes en los años setenta al otro lado del Telón de Acero le hicieron conocer la realidad de aquel mundo -amén de vacunarlo contra tentaciones autoritarias-. Comentamos muchas veces las obras de Robert D. Kaplan, aunque creo que la que más nos impacto fue su "Rumbo a Tartaria", un libro clave para entender la historia y la geografía de un mundo que ahora nos resulta lejano. Me descubrió también a Sebald, y su deslumbrante "Historia natural de la destrucción", y juntos compartimos a Bárbara Tuchman y sus "Cañones de agosto". Me viene a la memoria también "El mito de Santiago", una reinterpretación de lo jacobeo y la identidad española. Hablando de identidades, disfrutamos mucho de "La invención del pasado", de Miguel Anxo Bastos, así como el placer por varios de los libros de Jon Juaristi. Recuerdo con emoción mi primer descenso con Jesús a la Cueva de Hércules en Toledo, origen mítico de la identidad española. Fuentes admiró a Claudio Magris, y me gusta pensar que lo descubrió gracias a mí, pero tampoco estoy muy seguro, han pasado ya muchos años. También se lo leímos todo a Paul Johnson, por cierto, demostrando que la cancelación no existía en su mentalidad. En fin, pecadillos de juventud, Jesús también leía novela. Le encantaba Lobo Antunes, otro que acaba de irse y, como me conocía bien, me dijo que no lo intentara, que no era mi estilo: acertó del pleno.

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Hace veinte años, en el Libro de las fiestas de Santa Colomba, cerraba su artículo haciendo una referencia enigmática a la vuelta a la infancia que son los veranos en el pueblo en busca de "un paraíso inexistente". Creo que Jesús, de manera íntima, sabía que el paraíso está en nuestra niñez y por eso disfrutó tanto de su nieto Salomao. Descansa en paz amigo, convertido ahora en un "peatón celeste", como hubiera escrito Claudio Rodríguez. Seguro que allí volveremos a vernos.