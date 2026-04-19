Fromago inicia su salto internacional

La Diputación Provincial de Zamora da un paso más en la proyección de su gran evento gastronómico con el arranque de la gira de promoción de Fromago Cheese Experience 2026, cuya primera parada llega este 28 de abril a Oviedo, en colaboración con La Nueva España. La acción, enmarcada dentro del denominado "Camino de Fromago", supone el inicio de una estrategia de alcance nacional e internacional que busca consolidar la feria como una referencia en el sector quesero.

Presentación de Fromago en el Salón Gourmet, en Ifema. | CEDIDA

"Seguir consolidando una cita que, pese a su juventud, aspira a convertirse en referencia absoluta del sector. Queremos dar un paso más", explica el vicepresidente de la Diputación Provincial de Zamora, Víctor López de la Parte.

Fromago es una feria impulsada por la propia institución provincial, que ha confiado su organización a la Escuela Internacional de Industrias Lácteas, y que forma parte de su estrategia para dinamizar el territorio. Se celebra este año del 17 al 20 de septiembre en Zamora y llega tras una segunda edición que el propio López de la Parte califica como "un absoluto hito" para la ciudad y la provincia, con cerca de 300.000 visitantes. La meta ahora es superar esa cifra y reforzar su impacto económico y turístico, en un contexto en el que ya se prevé una alta ocupación en alojamientos tanto en Zamora como en su entorno.

La estrategia promocional que comienza en Oviedo tendrá continuidad en distintas plazas de España y Portugal, con la intención de ampliar el alcance del evento y atraer tanto a público general como a profesionales. Esta doble vertiente es, precisamente, uno de los pilares de la feria.

En este sentido, López de la Parte incide en que Fromago no solo busca atraer visitantes, sino también impulsar el desarrollo del sector lácteo. "Queremos que haya actividades para el público, pero también charlas y encuentros profesionales que contribuyan al crecimiento de la industria", señala. El objetivo de fondo es posicionar a Zamora como un referente en torno al queso y todo lo que rodea a esta industria.

La feria reforzará esa dimensión profesional con "misiones comerciales inversas y encuentros sectoriales", concebidos para favorecer contactos y oportunidades de negocio. Todo ello “sin perder de vista el componente divulgativo y turístico, con iniciativas que permitirán a los visitantes conocer también la provincia más allá del recinto ferial". Uno de los grandes retos de esta edición es dar el salto definitivo al ámbito internacional. "La primera edición sirvió para poner en marcha el proyecto. La segunda edición fue la que asentó la feria como una de las más importantes a nivel nacional. Y lo que queremos en esta tercera feria es que se asiente como la más importante del queso a nivel internacional en el sur de Europa. Eso es en lo que estamos trabajando".

En esta línea, ya se ha cerrado el plazo de inscripción para queserías nacionales y "empieza la lista de espera. Y estamos trabajando a nivel internacional para que haya más variedad de productos y de queserías internacionales".

Con la llegada a Oviedo del "Camino de Fromago", Zamora inicia así la cuenta atrás hacia una edición que busca consolidar su proyección exterior y reforzar su papel como punto de encuentro internacional en torno al queso.

Durante cuatro días, el centro de la ciudad acogerá un recorrido de más de tres kilómetros en el que se combinarán mercado, divulgación y experiencias. Más de 400 productores participarán en el mercado internacional del queso, que ha demostrado en ediciones anteriores su fortaleza comercial, con ventas que en muchos casos se agotan en los primeros días.

A esta oferta se suman productos agroalimentarios de la provincia, propuestas gourmet y todo lo relacionado con el universo del queso, desde su elaboración hasta elementos asociados como la lana. La programación incluirá, además, catas, showcookings, túneles del queso, concursos profesionales como el de mejor "fromelier" de España, el de mejor tabla de quesos para hostelería o el de la mejor tarta de queso, así como jornadas gastronómicas vinculadas al lechazo y numerosas actividades culturales. "Estamos preparando actividades en la provincia de Zamora para que la gente que venga a Fromago pueda conocer parte de la provincia esos días.

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Fromago cuenta con su página web formago.info y un canal de Whatsapp con información actualizada. n