La fiesta de la Politécnica hace vibrar a Ifeza
La lluvia no frenó la jornada en la que participaron miles de jóvenes, muchos de ellos disfrazados, llenando de color y humor la cita universitaria
La Fiesta Oficial de la Politécnica, la PolitecParty, reunió este jueves a miles de estudiantes en Ifeza. Evento en el que no faltaron los disfraces, la música y el buen ambiente. A pesar de las precipitaciones durante parte de la cita, el público respondió y llenó el recinto ferial zamorano, convertido por unas horas en una gran pista de baile.
La música corrió a cargo de varios DJs, que mantuvieron el ritmo durante toda la fiesta con sesiones de música comercial y electrónica, animando al público desde el inicio del evento.
Ambiente festivo, bajo la lluvia, en la que se ha convertido en una de las citas más esperadas del curso universitario en la ciudad de Zamora.
