Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España envía un buque a ChipreRetrasos del AVE en ZamoraPrecio de la gasolina en ZamoraDimisión de Ángeles Medina en ToroConflicto en Oriente Medio, en directo
instagramlinkedin

La fiesta de la Politécnica hace vibrar a Ifeza

La lluvia no frenó la jornada en la que participaron miles de jóvenes, muchos de ellos disfrazados, llenando de color y humor la cita universitaria

Galería: PolitecParty 2026 en Ifeza

Galería: PolitecParty 2026 en Ifeza

Ver galería

Galería: PolitecParty 2026 en Ifeza / Miguel Ángel Lorenzo / Miguel Ángel Lorenzo

Leticia Galende

La Fiesta Oficial de la Politécnica, la PolitecParty, reunió este jueves a miles de estudiantes en Ifeza. Evento en el que no faltaron los disfraces, la música y el buen ambiente. A pesar de las precipitaciones durante parte de la cita, el público respondió y llenó el recinto ferial zamorano, convertido por unas horas en una gran pista de baile.

La música corrió a cargo de varios DJs, que mantuvieron el ritmo durante toda la fiesta con sesiones de música comercial y electrónica, animando al público desde el inicio del evento.

Noticias relacionadas y más

Ambiente festivo, bajo la lluvia, en la que se ha convertido en una de las citas más esperadas del curso universitario en la ciudad de Zamora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents