Hasta no hace muchos años en tierras zamoranas todavía se conservaba la tradición de cerrar un trato o un acuerdo con un apretón de manos y a continuación beber la robla (o robra, con erre, como se decía en tiempos antiguos), que consistía en que el vendedor invitaba al comprador a un jarro de vino para celebrar la venta.

Bebiendo la robla, cuando se cerraban los tratos compartiendo un jarro de vino

Un contrato firmado por los intervinientes y con todas las cláusulas bien claras es lo que da seguridad jurídica a una compraventa, pero en tiempos pasados, cuando no todo el mundo sabía leer y escribir, mucho menos entender los complejos términos de un contrato, los tratos se cerraban en nuestra tierra de esta peculiar manera.

Darse la mano y después beber la robla era la forma de confirmar que había un acuerdo en cualquier tipo de compraventa y que no se iban a echar atrás ni el comprador ni el vendedor, fórmula especialmente utilizada cuando los tratantes iban por las ferias y los pueblos para comprar ganado.

El tratante inspeccionaba el animal, le miraba los dientes, las pezuñas, la hechura, la edad, el pelaje y resto de características, mientras que el vendedor miraba expectante al animal, deseando que fuera aún más gordo, más lustroso, más grande para que al tratante le entrara por los ojos. Y si éste se mostraba interesado, ofrecía un precio. El vendedor protestaba, le parecía poco, a fin de cuentas su animal estaba bien alimentado, era el mejor jato de toda la contorna, o el mulo más robusto, o el cerdo mejor cebado…

Tras la negociación, acababan llegando a un acuerdo, con frecuencia un "ni pa ti, ni pa mí, un término medio", y entonces llegaba el apretón de manos, los dos contentos, uno por vender y obtener dinero, otro por comprar el animal que le interesaba para sus negocios. Y tras el apretón de manos, que representaba ya de por sí una rúbrica sagrada en un contrato verbal entre dos hombres de ley, venía la invitación para sellar el pacto, es decir, llegaba el momento de beber la robla.

Solía consistir en un jarro de vino compartido, al que podía añadírsele una ración de escabeche en la feria o en la taberna del pueblo donde se cerrara la venta. El vino como colofón a ese trato entre personas de ley, entre las que la palabra dada siempre se cumple.

Beber la robla no solo era habitual en Zamora, también era común en Asturias y en León, lo que se explica por los lazos culturales entre Asturias y las provincias de la Región Leonesa, que tanta historia y tradiciones comparten.

Hay varios testimonios de esta tradición, uno de los más recientes fue recogido por el famoso antropólogo zamorano Francisco Rodríguez Pascual, que publicó en La Opinión de Zamora en 1994 el artículo "Últimos tratantes de ganado asnal", en el que nombra diversos aspectos sobre los tratos en la venta del ganado recogidos con el tratante Daniel Gallego "Piro", y explica que el cierre del acuerdo se celebra frecuentemente con la "robla".

Beber la robla es, por tanto, una tradición de nuestros antepasados, cuyos ecos han llegado hasta nuestros días o, al menos, hasta hace pocos años.

Otro de los testimonios de la costumbre de beber la robla en nuestra provincia fue reflejado con gran belleza por el pintor Ricardo Segundo en dos de sus obras. El artista vivió gran parte de su vida en Zamora y en Sejas de Aliste, donde plasmó en sus lienzos numerosas escenas costumbristas alistanas, convirtiéndose en el mayor cronista de las tradiciones de esta tierra.

Cuenta la familia del pintor que uno de esos cuadros fue utilizado en la década de 1960 para un anuncio de la bebida Licor 43 en la contraportada de la revista Triunfo.

En el cuadro utilizado para el anuncio se ha podido identificar al hombre que está al fondo junto al jato, Francisco Fernández Casas, conocido en Sejas como el ti Quicolas.

En el otro cuadro se han identificado a tres de las personas que posaron para el artista: la niña era Carmen Rodríguez Fraile, mientras que los adultos a su lado eran sus abuelos, Félix Rodríguez, conocido como el ti Cornales, y María Domínguez, todos ellos vecinos de Sejas de Aliste.

Ambos cuadros reciben el mismo nombre, "Bebiendo la robla" y exploran la misma temática, aunque las escenas están desarrolladas de diferente manera. En un corral en el que se ha cerrado el trato de la compraventa de un jato, los hombres beben una jarra de vino, mientras que la mujer se muestra compungida y la niña se resiste a separarse del querido ternero.

El pintor supo plasmar con maestría los sentimientos encontrados de los campesinos cuando vendían el ganado: alegría por la venta, mezclada con la pena que provocaba separarse del animal que habían estado criando.

Sin duda, estos cuadros suponen un testimonio de gran valor sobre una de nuestras tradiciones más características, beber la robla.

Mi agradecimiento a la familia del pintor Ricardo Segundo por la información facilitada y por las fotografías.