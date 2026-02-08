El valle burgalés donde España empezó a buscar petróleo

Cuando el petróleo vuelve a situarse en el centro del debate internacional por conflictos, precios o dependencia energética, pocos recuerdan que los primeros intentos de exploración petrolífera en España no se produjeron en grandes cuencas industriales, sino en un pequeño valle del norte de Burgos. La Hoya de Huidobro, hoy un enclave silencioso y cubierto de bosque, fue escenario a finales del siglo XIX de los primeros sondeos profundos en busca de crudo en la Península Ibérica. Un lugar singular que aúna patrimonio natural, minero e histórico y cuya relevancia científica y cultural reivindica desde hace décadas la Asociación Geocientífica de Burgos (AGB).

Una de las cuevas de Huidrobo. / Asociación Geocientífica de Burgos

A simple vista, la Hoya es una depresión cerrada, rodeada de crestones calizos, casi escondida entre los páramos del municipio de Los Altos. Pero bajo esa forma amable se esconde una historia geológica compleja. Se trata de una depresión abierta en la parte superior de un anticlinal, una estructura del subsuelo que, con el paso de millones de años y la acción de la erosión, dio lugar a este paisaje singular. Precisamente esa configuración favoreció tanto la acumulación de minerales como la presencia de hidrocarburos.

Interés geológico

"Es uno de los enclaves de mayor interés del país porque aúna patrimonio natural y patrimonio cultural", explica Julián Cuesta, secretario de la Asociación Geocientífica de Burgos. "Por un lado, es un lugar de interés geológico excepcional y, por otro, incluye un patrimonio industrial y minero histórico muy interesante". No es una apreciación subjetiva: la ficha científica elaborada por la propia AGB clasifica la Hoya con grado de interés nacional, un reconocimiento poco habitual que subraya su valor didáctico y científico. Pero mucho antes de que alguien pensara en perforar en busca de petróleo, la Hoya ya era conocida por su riqueza mineral. Durante siglos se explotaron yacimientos de cobre, y las investigaciones arqueológicas apuntan incluso a una posible actividad minera en época prehistórica.

Valle de la Hoya de Huidobro. / Asociación Geocientífica de Burgos

Pero el capítulo más desconocido de la Hoya llegó con el petróleo. Desde mediados del siglo XIX se conocían los rezumes naturales de crudo, visibles en paredes rocosas y manantiales. "Sabemos que ya entonces se explotaban esos rezumes, porque se veía escurrir el petróleo por las paredes de los cortados", explica Cuesta. En 1866 se registró oficialmente la concesión minera El Progreso, el primer registro administrativo de una mina de petróleo en España. Era la constatación oficial de un interés que venía de atrás.

La expectación llevó, en el año 1900, a la realización de dos sondeos de exploración. Uno se interrumpió a los 40 metros, probablemente por problemas técnicos; el otro alcanzó los 500 metros de profundidad. "Encontraron que había petróleo, pero no en cantidades suficientes como para ponerlo en explotación", resume Cuesta. Aquel pozo, hoy prácticamente invisible para el visitante, está considerado el primer sondeo profundo de exploración petrolífera realizado en la Península Ibérica. Décadas más tarde, ya en los años sesenta del siglo XX, nuevas perforaciones superaron los 1.400 metros sin lograr resultados comerciales.