Crónica del destierro

El siglo XX fue, para Zamora un largo vía crucis de maletas de cartón y trenes nocturnos. Una sangría silenciosa que convirtió a comarcas enteras en recuerdo fósil y mero mapa de sombras donde cada casa cerrada aún llora la ausencia de quienes se marcharon a buscar trabajo dentro y fuera de España. Ese éxodo fue una auténtica liturgia del desarraigo que marcó para siempre el rostro demográfico y moral del corazón geográfico leonés.

Nuestra provincia, que a comienzos del siglo XX figuraba entre las de mayor tasa de emigración de España, vivió pronto la certeza amarga de que el pan había empezado a hornearse lejos de "los nuesos fornos" ¹. Y es que desde las últimas décadas del siglo XIX, y con más fuerza en las tres primeras del XX, las corrientes migratorias empujaron a miles de zamoranos hacia América, especialmente a Argentina y Cuba, como si el Atlántico fuese la última coartada para quienes no encontraban más que miseria en las heredades exhaustas de cereal y en los minifundios que apenas daban para sobrevivir.

Esa hemorragia se traduce en cifras que hielan (o hierven) la sangre, ya que durante el pasado siglo más de 236.000 personas abandonaron Zamora sin que llegaran nuevas en igual cantidad. Este saldo negativo consumió incluso el crecimiento natural de la población. Un peón que se embarcaba en Vigo rumbo a Buenos Aires, un mozo de Sayago que firmaba su contrato para la vendimia en Francia, o un rapaz alistano que tomaba el tren hacia Bilbao convencido de que la siderurgia o la construcción le ofrecerían el salario que el terruño le negaba. Detrás de cada número, un rostro, una historia y muchas heridas.

Hubo una primera oleada ultramarina que llenó de apellidos zamoranos los padrones de La Habana o de Rosario. Y, ya desde los años cincuenta, la emigración se reorientó hacia las grandes ciudades españolas, con Madrid, Barcelona y Bilbao como polos magnéticos de una modernidad que, vista desde los pueblos, tenía la silueta de las fábricas y el reclamo de los salarios mensuales. En paralelo, muchos siguieron el rastro de la nueva Europa industrializada. Francia, Alemania o Suiza, se convirtieron en promesa de prosperidad para un campesinado zamorano que, de golpe, se vio llamado como “obreros invitados” en las cadenas de montaje y en los andamios de la parte "rica" del viejo continente.

Pero esta geografía del dolor no fue uniforme, ya que la parte occidental de la provincia resultó especialmente castigada, como si el viento de la emigración hubiera preferido cebarse con los territorios más pobres y aislados. Sayago, Aliste, La Carballeda o Sanabria vieron cómo sus padrones se adelgazaban año tras año, hasta el punto de que hoy hay ayuntamientos que cuentan con más vecinos adscritos en el extranjero que residentes en sus calles. Esa desmesura numérica tiene su fiel reflejo en las casas cerradas, las escuelas en ruinas o unos cementerios donde las lápidas empiezan a ser más numerosas que los feligreses dominicales.

Pero ¿qué demonios empujó a esa marea humana fuera de Zamora, como si el suelo mismo rechazara a sus hijos? Las causas económicas se anudan en un nudo gordiano de miseria campesina y abandono institucional que, desde finales del XIX, convirtió nuestra provincia en un vasto erial de promesas rotas y derechos pisoteados. Predominaba la pequeña propiedad, minifundios improductivos que apenas rendían para alimentar a una familia numerosa, agravados por crisis agrarias cíclicas —como las de finales del XIX y los años veinte—, que azotaron los precios del cereal y de la ganadería, dejando a los jornaleros sin jornal y a los arrendatarios sin arrendamiento. Las malas condiciones edáficas —suelos pobres, afloramientos graníticos, escasas precipitaciones— y la ausencia de regadíos convertían cada cosecha en una lotería cruel, donde el fracaso era la norma. No había industria digna de mención, ni minas rentables, ni fábricas, ni grandes núcleos urbanos que absorbieran el excedente de mano de obra rural. El Estado, con su inacción franquista y posfranquista, no invirtió en infraestructuras productivas —carreteras, ferrocarriles, electrificación—, ni incentivó empresas privadas en un territorio que pedía a gritos una modernización agraria. En el campo, el escaso equipamiento público —escuelas precarias, sanidad ausente— y el atraso sociocultural hacían que los jóvenes, emprendedores por necesidad, prefirieran el tren de la emigración al yugo eterno de la dehesa improductiva. Así, Zamora se convirtió en un vasto excedente de brazos para las urbes industriales españolas o los países europeos en boom económico, donde un peón zamorano ganaba en un mes lo que aquí no veía en un año.

Los alistanos y sayagueses llevaron la vanguardia de aquel éxodo con una tenacidad que roza lo épico. En Aliste, pueblos como San Vitero, Fradellos, Rabanales o Mahíde vieron partir a sus mozos primero hacia América —Argentina como faro principal, con Buenos Aires rebosando de apellidos alistanos en las carnicerías y obradores—, y Cuba como segunda opción, hasta bien entrados los años veinte, cuando la Gran Depresión cortó el flujo transatlántico. Luego, desde los cincuenta, el rumbo viró a Europa; Francia para la vendimia y la agricultura en el Midi, Alemania y Suiza para las fábricas de automóviles, las alimenticias y para la construcción pesada, donde el "milagro alemán" devoraba mano de obra barata y disciplinada. Dentro de España, Bilbao y su ría industrial, o Madrid con sus polígonos en expansión, absorbieron a miles que cambiaron "el bielgo" por el soldador.

En Sayago, el patrón fue idéntico, con núcleos como Almeida o Salce diezmados —en Salce, el siete por ciento de la población emigró en una década—, priorizando Argentina como destino exclusivo en los informes parroquiales, seguida de Cuba, y luego Francia. Los sayagueses llenaron los barcos lisboetas y santanderinos, con la meta final en las mismas tierras de promisión: el Cono Sur para los pioneros del XX, y el corazón industrial de Europa para los de los sesenta, dejando atrás un paisaje de despoblados que hoy parece seguir clamando por su imposible regreso.

En cualquier caso, si uno observa en conjunto la trayectoria demográfica de las tres provincias leonesas durante el siglo XX, se advierte una misma coreografía del abandono, con un crecimiento modesto hasta mediados de siglo, seguido de un declive persistente alimentado por una intensa salida migratoria que convirtió a la Región Leonesa en un territorio regresivo, donde las cunas se vaciaban al mismo ritmo que se llenaban los trenes hacia la capital y la periferia industrial. En el caso zamorano, ese saldo migratorio negativo ilustra con especial crudeza lo que, en términos humanos, significa perder varias generaciones de jóvenes obligados a buscar trabajo fuera de su provincia o país. Para más inri, la llegada en 1983 de la autonomía compartida con Castilla, ha agravado esta sangría con saña diferencial, pues las tres provincias leonesas aglutinan ya más del 90% de la pérdida poblacional autonómica del presente período democrático, con una Zamora que ha perdido en estas 4 décadas más de un 35% de su población (más de 90.000 personas). A los grandes partidos tal cuestión parece resbalarles sobremanera, máxime cuando su balanza únicamente se rige por los intereses electorales.

A pesar de los pesares, cree un servidor que en esa liturgia nuestra del desarraigo, nuestra identidad lejos de diluirse ha quedado marcada por la conciencia de haber sido expulsada de su propio suelo, pero con los que se fueron conservando a menudo con más celo que los que se quedaron, el recuerdo de la patria chica, del pueblo, del caño, del monte, del río, o de la iglesia donde aprendieron el nombre de un Dios que nunca se muda. Y es que en verdad la historia de nuestro éxodo está escrita en cartas dobladas, fotografías enviadas a la familia, lágrimas discretas en los andenes y el orgullo obstinado de quienes, aun viviendo en el extrarradio de París, Stuttgart o en un barrio de Buenos Aires, siguen diciendo, cuando se les pregunta de dónde vienen, con una humildad que es casi un sacramento, que son de este terruño nuestro. En esa confesión sencilla se condensan ya más de un siglo entero de despedidas, sacrificios y esperanza obstinada. Nada parece cambiar ahí fuera.

¹ los nuesos fornos: nuestros hornos

² bielgo: avientador: aventador ligero con mango largo y 4-6 dientes cortos (de madera o metal), usado para separar grano de paja alzándolo contra el viento en la era. La palabra "tornadera", también perteneciente a la lengua leonesa, haría referencia a un tenedor de carga o horca de carga (para heno/paja). Ambos términos dialectales se distinguen claramente del término castellano unificado.