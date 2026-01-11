El llibru "Vocabulario de San Pedro de Ceque" de Manuel Pérez Pérez ye una obra qu’arrequeida térmanos y espresiones llocales d’este municipiu de la provincia de Zamora.

Manuel Pérez Pérez ye un filólogu, escritor y profesor de Llingua y Literatura de Institutu ya pensionista, conocíu pol sou trabayu d’investigación sobre la fala tradicional de Los Valles de Benavente.

Detalles del llibru y el sou conteníu.

Propósitu: l’outor, filólogu, busca mantener la fala rural y evitar que se pierdan las espresiones antiguas, percibiéndolas cumo patrimoniu cultural propiu, un tesoru a mantener.

Formatu y conteníu: ye un llibru de 60 páxinas qu’incluye fotografías d’aperos de llabranza, aves, y outros elementos locales, amás de los propios vocablos. L’outor describe este llibru cumo una "avanzadilla" de la sua más amplia xeira.

Obra más amplia: este vocabulariu ye un parte o un escomienzu de la tesis doctoral del outor, qu’efectóu un llabor mas estensu tituláu "Diccionariu de voces diferenciales de la zona de Los Valles (Zamora): Entrevalles, Vidriales, Eria-Órbigo", nel que s’apañan unos 4.600 vocablos diferenciales de la zona.

Dalgu mui a resaltar d’este llibru tan coquetu y prácticu, son las imáxenes a esgaya, ya citadas qu’hai entre las suas páxinas que sobrizan mui, muchu la llectura y la vista, que ye mui d’agradecer.

Pubricación: fui editáu y impresu por Printcolor en 2022.

Equí apresentamos una amuestra del vocabulariu:

-Escurraya. Derivado de escurrir, escurraja. Últimos restos de alguna cosa, restos de comida de la cazuela que se rebañan.

-Escurrizar. Ganar al juego dejando a los contrarios sin nada. Coger alguna cosa hasta agotarla.

-Esgarrio. Derivado del vulgarismo esgarrar (por desgarrar). Escupitajo producido al arrancar la flema.

-Esgurrifar. Desordenar, descolocar. Aplicado a la carga del carro con la mies para su traslado a la era, cuando los haces se descolocan y caen al suelo.

-Esmorrear/esmorriar. Derivado de es y morro. Herirse en los morros. Por extensión, producirse heridas más bien superficiales en cualquier parte del cuerpo, especialmente en rodillas, codos y cara.

-Estrébedes. Trébede, especie de plataforma circular de tres patas, que se usa para poner la perola encima al cocinar en la lumbre; u. en pl

-Feije. Variante de feje, fajo.

Haz de leña o de forraje que se carga a la espalda.

-Fenoyo. Hinojo (Foenicu- lum vulgaré). Presencia de la f- inicial. Planta herbácea de tallos largos y rectos terminados en unas ramitas con flores amarillas; planta aromática de sabor dulce usada como medicina y condimento.

-Fíñasgo. Se utiliza en expresiones como "no queda ni fiñasgo" cuando algo se ha terminado en su totalidad, agotado.

-Fiyuela. Torta de masa de harina frita a la que se le pone azúcar o miel.

-Fónfano. Débil, fofo. Localmente, adjetivo aplicado a los nabos cuando están helados o tienen poco sabor. Se aplica también a las personas de escasa consistencia física.