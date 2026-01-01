Zamora Biodiversa
La mariposa pedregosa en Zamora
Descubre dónde ver a este curioso ejemplar en la provincia
José Alfredo Hernández
La mariposa pedregosa o mariposa de las paredes (Lasiommata maera) es un miembro de la familia de los ninfálidos de dimensiones entre medianas y grandes (de 4 a 5 cm de envergadura aproximadamente). Se distribuye por la mayor parte de Europa y algunas áreas del norte de África. En la península ibérica falta en su sector suroccidental.
Como reflejan sus nombres vulgares, siente predilección por áreas rocosas y agrestes y, particularmente, por los entornos con abundancia de muros de piedra seca. Es más frecuente en zonas de montaña pero puede encontrarse en cañones fluviales y en algunas áreas forestales de las tierras bajas, hasta el mismo nivel de mar. Sus plantas nutricias son diversas especies de poáceas o gramíneas, en especial el bayo (Poa annua L.), la cañuela (Festuca pratensis Huds.) y la cebadilla ratonera (Hordeum murinum L.)
En la provincia de Zamora vuela sobre todo por las áreas serranas del noroeste, en las comarcas de Sanabria y La Carballeda. Aunque con mucha menos frecuencia, también es posible observarla en los cañones fluviales del suroeste, en las arribas o arribes del Duero y el Tormes. De este modo, su rango altitudinal resulta muy amplio, prácticamente entre los 400 y los 2.100 metros sobre el nivel del mar. Salvo en las áreas de mayor altitud, vuelan dos generaciones anuales de esta especie: una primaveral y otra estival. En el caso de nuestra provincia, hemos observado imagos desde principios de mayo hasta finales de septiembre.
- Los 5 cambios para los autónomos que entran en vigor en 2026 y afectan a su bolsillo
- Balborraz, el pintoresco escenario elegido para el nuevo mercado mensual de Zamora
- San Silvestre Zamorana 2025: cientos de corredores despiden el año en las calles de Zamora
- Un ciervo provoca un nuevo accidente en uno de los puntos críticos del entorno rural de Zamora
- Javier Faúndez, presidente de la Diputación: 'Son los años en los que más dinero llega a los pueblos
- Inmigrantes que prefieren los pueblos pequeños de Zamora: 'Aquí todos nos conocen, nos apoyan y nos ayudan
- Los embalses de Zamora terminan el año con un nuevo descenso y con peores datos que en 2024
- ¿Sabes la profundidad que tiene el Lago de Sanabria? Los récords de este tesoro en Zamora