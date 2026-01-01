La mariposa pedregosa o mariposa de las paredes (Lasiommata maera) es un miembro de la familia de los ninfálidos de dimensiones entre medianas y grandes (de 4 a 5 cm de envergadura aproximadamente). Se distribuye por la mayor parte de Europa y algunas áreas del norte de África. En la península ibérica falta en su sector suroccidental.

La mariposa pedregosa en Zamora

Como reflejan sus nombres vulgares, siente predilección por áreas rocosas y agrestes y, particularmente, por los entornos con abundancia de muros de piedra seca. Es más frecuente en zonas de montaña pero puede encontrarse en cañones fluviales y en algunas áreas forestales de las tierras bajas, hasta el mismo nivel de mar. Sus plantas nutricias son diversas especies de poáceas o gramíneas, en especial el bayo (Poa annua L.), la cañuela (Festuca pratensis Huds.) y la cebadilla ratonera (Hordeum murinum L.)

En la provincia de Zamora vuela sobre todo por las áreas serranas del noroeste, en las comarcas de Sanabria y La Carballeda. Aunque con mucha menos frecuencia, también es posible observarla en los cañones fluviales del suroeste, en las arribas o arribes del Duero y el Tormes. De este modo, su rango altitudinal resulta muy amplio, prácticamente entre los 400 y los 2.100 metros sobre el nivel del mar. Salvo en las áreas de mayor altitud, vuelan dos generaciones anuales de esta especie: una primaveral y otra estival. En el caso de nuestra provincia, hemos observado imagos desde principios de mayo hasta finales de septiembre.