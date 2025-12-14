San Juan de la Cruz: Vale la pena buscar lo auténtico

Hablar de san Juan de la Cruz es encontrarse con un joven valiente que se atrevió a ir a contracorriente. Nacido en 1542, en una familia humilde, Juan creció experimentando lo duro que puede ser la vida. Quizá por eso aprendió desde pequeño que solo quien ama de verdad encuentra fuerza para no rendirse. Ese "Amor" —con mayúscula— sería el centro de toda su obra.

De joven, Juan sintió una llamada profunda a seguir a Cristo con radicalidad. Entró en la Orden de los Carmelitas, pero pronto soñó con una vida más sencilla, más auténtica, más fiel al Evangelio. Ese deseo le llevó a unirse a santa Teresa de Jesús en la reforma del Carmelo. Juntos quisieron volver a lo esencial: silencio, oración, fraternidad y una libertad interior que no depende de modas ni presiones.

Su búsqueda interior fue tan intensa que acabó escribiendo algunos de los poemas más bellos de la literatura española. En ellos habla del alma como un viajero que, en medio de la "noche oscura", no se rinde porque sabe que camina hacia un amor que ilumina todo. Para Juan, la fe no era teoría: era experiencia, encuentro, aventura.

También vivió momentos duros. Fue encarcelado por sus propios hermanos de religión, pero incluso allí —solo y maltratado— escribió versos llenos de luz. ¿Su secreto? Confiar, incluso cuando todo parece perdido.

San Juan de la Cruz enseña a los jóvenes de hoy algo muy actual: que la vida no se entiende sin un "para qué"; que vale la pena buscar lo auténtico; que el amor verdadero exige libertad; y que las noches difíciles no son final de nada, sino caminos hacia una luz más grande.

Su mensaje sigue vigente: atrévete a buscar, a profundizar, a amar. Ahí encontrarás tu propia luz.