La intrahistoria que hay detrás de una fotografía documental realizada en la provincia

Siendo un joven estudiante de Arquitectura, Juan Manuel Báez Mezquita, comenzó, a mediados de los años 70, a recorrer la provincia de Zamora movido por su interés por la construcción tradicional "para dibujarla y fotografiarla".

"Iba a los pueblos buscando la arquitectura, me ponía a hablar con la gente... y de surgía este tipo de fotografías" sintetiza.

Baéz Mezquita muestra alguna de las imágenes que recogió en su libro. / Alba Prieto / LZA

El caso de la imagen que puede contemplarse fue distinto. Fue ex proceso a la Feria de la Carballeda, a Rionegro del Puente en 1978, donde captó "desde el escenario arquitectónico hasta un grupo de tratantes" describe ante la obra impresa fruto de un día entero de convivencia con esas gentes.

Este fotógrafo, que publicó una selección de su archivo en el libro "Cualquier tiempo pasado" y que tiene presencia en la muestra porque empezó a compartir aquellas imágenes que captó décadas atrás en Facebook y la comisaria de la muestra, Lucía Lalín se topó con ellas, señala que "entonces hacía las fotos porque me gustaba. No porque pensaba que iba a documentar un mundo que, en pocos años, desapareció".

El arquitecto muy aficionado a la fotografía Juan Manuel Báez Mezquita. / Alba Prieto / LZA

En el siglo XXI, José Antonio Pascual comenzó a captar todo aquello vinculado al mundo rural.

"Desde el COVID ha desaparecido la población de los pueblos. Veo un cambio radical en las fotos de mi principio y las de ahora" lamenta.

El profesional, que había colaborado con anterioridad con la comisaria de la muestra, presenta tres imágenes en la exposición que propone un diálogo de 81 imágenes tomadas por los fotógrafos del siglo XIX y los actuales en las provincias de Sevilla, Cáceres, Salamanca, Zamora, Orense y Santiago de Compostela.

Una de gran formato del Vía Crucis de Andavías tomada "un día que había una cencellada tremenda, metiéndome por camino llegué hasta allí. Me topé con este hombre. Antes de fotografiarlo hablamos bastante, era muy cercano, y me dejó sacarlo" describe.

José Antonio Pascual junto a una de sus obras en la muestra "La Vía de la Plata. Aires del Sur" / Alba Prieto / LZA

Otro concepto lo representa el bello retrato de Manuela y Adolfo, de Villalcampo, a quienes el fotógrafo conoce desde hace años y "existe mucha confianza".

Ellos representan "un modo de vida de unas gentes que han vivido siempre igual y es un reconocimiento a labor que han hecho" enfatiza el fotógrafo, quien acudió a la llamada de Adolfo que le avisó de que "iban a quitar las patatas al día siguiente, en agosto, a las 7 de la mañana" recuerda.

El retrato de Manuela y Adolfo, a la izquerda de los hombres que conversan. / Alba Prieto / LZA

La última corresponde a un niño jugando con una vieja rueda de tractor por una calle de Puercas, que ejemplifica "la alegría y la juventud frente al otro retrato", sintetiza.

Luis Salvador

El tercer profesional de Zamora presente junto grandes firmas de la fotografía internacional y nacional, como Cristina García Rodero y Juan Manuel Castro Prieto, y nombres como los de Carmenchu Alemán, Ana Turbau, José Manuel Navia, Luis Vioque, Brais Lorenzo, Antón Buciños, Miguel Muñiz o Vicente Tofiño, resulta el difunto Luis Salvador tío abuelo de Pascual.

En primer plano las dos obras de Luis Salvador y el retrato de un niño jugando de Pascual. / Alba Prieto / LZA

Su aportación la integran dos imágenes de 1940 y 1948. Una está hecha en la Puerta del Obispo, donde aparecen dos hombres, mientras que la segunda es "el primer Camino de Santiago como ahora se entiende que lo impulsó por Acción Católica". La singularidad del trabajo elegido reside en que "aún no había muchas fotos en las que se vieran muchos peregrinos", apunta Pascual.

Blanco y negro

Los ejemplos en blanco y negro, algunos porque era las posibilidades técnicas del momento y otros por convicción de los autores que optan por despojar de color para otorgar un mayor protagonismo al motivo que refleja como éramos y como somos.