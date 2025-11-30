La excelencia en Navidad se disfruta y se comparte

En la recta final del año, cuando empresas y familias buscan el regalo perfecto para celebrar la Navidad, las cestas y lotes gourmet vuelven a convertirse en protagonistas. En Toro, una empresa destaca con fuerza en este sector: Embutidos Ballesteros, fabricantes de jamones y embutidos desde hace décadas, que han convertido la elaboración de cestas navideñas en una especialidad muy ligada a su identidad como productores locales.

La clave de su éxito está en un valor que pocos competidores pueden ofrecer: son fabricantes de embutido. Circunstancia que asegura una calidad excepcional en el corazón de cada cesta. "Lo más importante que incluimos en nuestros lotes son los embutidos y como somos fabricantes, la calidad está asegurada. En eso, no nos gana nadie", explica Elier Ballesteros.

En cada lote destacan embutidos de primera línea —lomo, chorizo, salchichón, jamón, tanto ibérico como de raza Duroc— todos fabricados por la propia casa. Además, incluyen una cuidada selección de productos kilómetro cero: vino de la tierra, conservas, patés, dulces, bombones, turrones... Elier Ballesteros afirma que realizan cestas de Navidad para empresas desde hace 16 años y eso les ha permitido mejorar en el servicio al cliente y, también, incrementar la colaboración con fabricantes de productos de excelentes calidades. "Los turrones son de Alicante, a veces incluimos champán francés, patés elaborados en el territorio, quesos zamoranos y todo lo que nos pida el cliente. Siempre nos adaptamos a sus necesidades o deseos". Por tanto, el valor añadido de las cestas de Elier Ballesteros está en la "total personalización". Los clientes pueden elegir formato, contenidos y presentación.

Cada año, la empresa edita un catálogo con entre 40 y 50 referencias. Hay opciones para todos los gustos: desde los clásicos lotes con embutido loncheado —cada vez más demandados— hasta cestas muy completas pensadas para quienes quieren resolver de este modo la compra navideña.

La campaña navideña es frenética. Un equipo humano compuesto por más de 10 personas trabajan a contrarreloj en estas fechas para que los lotes y cestas de Navidad estén a punto para que las empresas puedan agasajar a sus trabajadores en estas fechas señaladas. Curiosamente, las cestas navideñas nacieron "por petición del cliente", pero con los años se han convertido en una de las líneas más fuertes de la empresa debido a la calidad de su producto y al cuidado en la selección de cada lote.

Aunque la empresa está muy enraizada en Zamora, su clientela se extiende por toda España e incluso fuera del país. Con 11 tiendas físicas —dos en Salamanca, cuatro en Zamora, dos en Toro y tres en Valladolid— han conseguido que el concepto de cesta de empresa, que hace años apenas se estilaba en la provincia, vuelva a cobrar fuerza.

La variedad de cestas abarca desde pequeños detalles pensados para obsequiar a trabajadores o clientes, hasta grandes jamoneras que incluyen paletas serranas, jamones curados o piezas ibéricas de bellota, además de vinos seleccionados y productos gourmet. Los lotes superiores incorporan jamones 100% ibéricos de bellota, packs de quesos, surtidos exclusivos y una amplia selección de bebidas y conservas de alta gama. También ofrecen la línea "Únicos", dedicada exclusivamente a piezas de jamón y paleta para quienes buscan un regalo distinguido. Todo este abanico de posibilidades permite adaptar cada cesta al presupuesto y al gusto del cliente, manteniendo siempre el sello de calidad que caracteriza a Elier Ballesteros. n