Largo y sonoro es el nombre de El Cubo de la Tierra del Vino que posee esta localidad zamorana, la primera de la provincia según se accede desde el sur, desde tierras salmantinas. Pese a lo que el topónimo parece significar, es casi seguro que evoca la pretérita existencia de un bastión fortificado, un cubo o torreón, del cual nada queda en nuestros días.

El Cubo de la Tierra del Vino: encrucijada de caminos muy concurrida a lo largo de todos los siglos

El lugar estuvo cruzado desde tiempos remotos por caminos estratégicos muy transitados. Hace unos 2000 años, las legiones romanas trazaron por aquí una de las calzadas más importantes de la península, la que enlazó Mérida con Astorga, designada como "Vía de la Plata". Ciertos documentos de la antigua Roma, como los denominados "Itinerario de Antonino" y "Anónimo de Rávena" indican que la mansión de Sibarim o Sebarium hubo de ubicarse por estos pagos. Es posible que se emplazara en el propio pueblo o en algún punto inmediato, como en el paraje denominado Torre del Sabre, donde cree haberla identificado alguno de los investigadores. Destruido el Imperio Romano por las invasiones de los bárbaros, fueron los suevos y los visigodos los que al final consolidaron sus respectivos reinos. Esta zona quedó entre ambos dominios y en ella debió de instaurarse una especie de estado autónomo, conocido como Sabaria. Las crónicas de la época recogen que en campañas militares fechadas en los años 573 y 576, este enclave fue conquistado por Leovigildo, el monarca visigodo. Tal acción bélica fue un paso previo para la anexión total del reino suevo.

El Cubo de la Tierra del Vino: encrucijada de caminos muy concurrida a lo largo de todos los siglos

Tras la expulsión de los árabes de estos territorios, la vieja calzada romana fue reutilizada como trocha pecuaria. El poderoso Concejo de la Mesta aprovechó gran parte de su trazado para la importante Cañada de la Vizana, siendo ruta muy utilizada para la trashumancia ganadera. Heredera de ella es la carretera nacional 630 y la moderna autovía A-66. También se construyó por aquí la línea ferroviaria entre Plasencia y Astorga, cerrada en el año 1996.

El Cubo de la Tierra del Vino: encrucijada de caminos muy concurrida a lo largo de todos los siglos

Centrados ahora en el propio pueblo, sabemos que a comienzos del siglo XII estaba deshabitado. Al fundarse, en el vecino Peleas de Arriba, el monasterio cisterciense de Santa María de Bellofonte, más tarde denominado de Valparaíso, el monarca Alfonso VII, en el año 1137, donó a su primer abad, Martín Cid, las "villas desertas" de El Cubo y El Cubeto. La primera de ellas fue repoblada, quedando la segunda como dehesa. Con ello, en un principio los monjes debieron de ser los dueños absolutos del lugar pero, llegado el año 1238, el cenobio perdió la mitad de esa jurisdicción, tras un pleito mantenido con la Orden de San Juan. Se afirma que ese quebranto se debió a la falta de apoyo del rey Fernando III. En tiempos posteriores queda constancia de la celebración de reuniones entre los priores sanjuanistas de la Encomienda de Zamayón y los abades de Valparaíso para buscar la mejor manera de compartir el señorío sobre esta población de El Cubo. La servidumbre duró hasta las desamortizaciones y abolición de privilegios feudales del siglo XIX.

El Cubo de la Tierra del Vino: encrucijada de caminos muy concurrida a lo largo de todos los siglos

Ya en el siglo XX la localidad consiguió un notable esplendor, favorecido por el trazado por su mismo centro de la carretera general de Zamora a Salamanca, con posteriores empalmes de las carreteras comarcales hacia Peñausende, Toro y Fuentesaúco. Se generó así un estratégico nudo de comunicaciones, al que colaboró también la instalación de una importante estación del tren. Los viajeros que por aquí cruzaban se detenían algunos momentos en los bares y restaurantes dispuestos a su servicio. Esa actividad hostelera ha menguado en nuestros días tras construir la variante de la carretera general por fuera del casco urbano y aún más al entrar en funcionamiento la moderna autovía. El intenso e incesante tráfico pasa ahora raudo, sin detenerse. Por fortuna, habilitaron un enlace directo entre la autovía y el pueblo, y éste aún cuenta con tienda, farmacia, bar, restaurante, estación de servicio, taller mecánico…

El casco urbano local ofrece un grato aspecto. Está formado por casas bien arregladas, antiguas parte de ellas, pero muchas otras de moderna construcción y buena calidad. Entre esas tradicionales alguna posee fachadas de piedra de sillería, cinceladas con esmero. El eje principal es la calle Mayor, la cual antaño actuó de travesía. En su centro se abre la plaza, en la que un rótulo indica que está dedicada al Conde de Retamoso. Es un espacio rectangular, muy amplio y bien urbanizado, con una isleta en el medio de la que emerge una estética farola. Su lateral del mediodía está ocupado por el amplio y moderno edificio del ayuntamiento. Éste posee dos plantas, de las cuales la inferior presenta un generoso soportal formado por nueve arcos rebajados apoyados en pilares cilíndricos. Arriba, además de funcionales ventanas, existe un balcón del que cuelgan las banderas. Completa el conjunto una especie de ático o torrecilla en la que se exhibe el reloj público. Además de las oficinas municipales, parte de sus estancias están aprovechadas como sede de la Asociación de jubilados y pensionistas.

La iglesia local se emplaza en el extremo septentrional del pueblo. Justo por delante se abre una desahogada plazuela, dotada de un vistoso y cuidado jardín que realza todo el entorno. Santificando estos espacios se yergue un esbelto crucero, colocado hace ya alguna década por la Fundación Ramos de Castro. Tallado en granito, posee una cruz de brazos flordelisados con una venera en su centro y muestra en su pilar una efigie de Santiago, copia de la famosa existente en la iglesia de Santa Marta de Tera. Este elemento actúa como oportuna evocación del paso por aquí de una de los caminos más transitados hacia Compostela.

El templo está consagrado a Santo Domingo de Guzmán y para justificar ese patronazgo, único entre todas las parroquias de la provincia, relatan una leyenda. Afirman que el propio fundador de la Orden de los Predicadores viajaba por la ancestral calzada y le sorprendió la noche aquí en El Cubo. Para pernoctar buscó una posada o casa particular en la que hospedarse, pero no encontró a nadie que lo acogiera. Debido a ello se vio obligado a dormir en el portalillo de la iglesia y allí predijo que ese templo sería el edificio principal del lugar. Es probable que acertara en esa conjetura, porque sí posee una planta bastante amplia, pero se advierte claramente que carece de la gallardía y solidez que poseen las iglesias de lugares vecinos.

Comprobamos que es un inmueble de vetustos orígenes, en el que se aprecian las huellas de numerosas reformas y ampliaciones. Las últimas obras concluyeron en 2024, en las que se cambiaron todos los tejados. En cuanto a su aspecto externo domina la horizontalidad, apenas alterada por una pequeña espadaña de ladrillo situada en el hastial de poniente. Este campanario es muy probable que sustituya a otro más recio que pudo derrumbarse, ya que se apoya sobre un cuerpo bajo de piedra llamativamente grueso y potente. A su vez, en el muro septentrional resisten cuatro o cinco canecillos alineados, ahora sin función, que denotan que en sus orígenes fue un edificio románico. Abierta hacia el mediodía, amparada por un soleado pórtico, la portada de acceso muestra un arco que insinúa el apuntamiento, rodeado de una amplia chambrana. Por esas formas pudiera fecharse en el siglo XIII. Curioso es el lema escrito con trazos negros en sus dovelas. En él se lee: "Hic est Domus Dei et Porta Coeli".

El interior resulta luminoso y acogedor, constituido por una sola nave y cabecera rectangular. La antigüedad del recinto queda plasmada por dos arcos vetustos, un fajón de medio punto en la nave y el de triunfo apuntado de acceso al presbiterio. Ambos sujetan techumbres de madera recién colocadas. Modesta es la riqueza artística. El altar mayor posee un retablo de estilo rococó que acoge a imágenes sólo devocionales, estando presidido por la efigie del patrón, a la que no le falta en simbólico perro portando una antorcha encendida. Más vistosa es la escultura del Santo Cristo, colgado de una de las paredes laterales. Se halla clavado en una cruz de gajos y presenta las características formas góticas. No obstante, nos señalan que es una recreación moderna de una talla medieval. Existe otro Crucificado, no demasiado grande, de los empleados antaño para procesiones y actos penitenciales, acaso del siglo XVII. Muestra un cuerpo musculoso y una brillante policromía.

Casi tocando los muros de la señalada iglesia discurre el arroyo de San Cristóbal, que es el curso acuático más importante del término, el que recoge toda su escorrentía. Aporta sus caudales a la rivera de Cañedo, afluente a su vez del río Tormes. Para salvar su lecho, al servicio de la primitiva carretera existe un puente de tres arcos rebajados, con bóvedas de hormigón, dotado de un sólido pretil. Esta obra debió de alzarse a finales del siglo XIX o principios del XX. Otro puente notable sobre este cauce es el del ferrocarril, situado dos kilómetros hacia el sureste. Montado en 1890, está construido con acero, con formas de celosía "tipo Warren" y consta de un solo vano de unos 20 metros de luz. Audaces, aunque bastante comunes, son los viaductos de la variante de la carretera y de la actual autovía.

Un espacio local de singular atractivo es el merendero o parque ubicado al norte del casco urbano, entre la calle llamada del Mimbrero y el cauce del arroyo. Hallamos una amplia zona verde bien mantenida, sombreada por diversos árboles y dotada de bancos y áreas de juegos. En su centro, en una especie de kiosco poligonal, se guarecen varias barbacoas, dispuestas así para evitar que generen incendios.

Como evocación del pasado ferroviario aún se mantiene el edificio de la estación, rehabilitado como vivienda. Resisten también el voluminoso y característico almacén y el depósito del agua. Un camino inmediato sirve para acceder a la vieja fuente conocida como el Chagaril. Antaño se ubicó en solitario, en el medio de una pradera. La variante de la carretera respetó su enclave y también se mantuvo con la construcción de la autovía, quedando entre ambas. Posee un depósito protegido por una rústica bóveda de cañón apuntado, testimonio de formas medievales. A su orilla se sitúan ciertos asientos y prospera algún arbolillo.