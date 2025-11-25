José Luis Cordeiro, futurista y transhumanista: "Estamos entre la última generación mortal y la primera inmortal"

El ingeniero y divulgador venezolano José Luis Cordeiro Mateo participa en el VII Congreso Silver Economy de Zamora donde impartirá la lección magistral "La muerte de la muerte", título de su obra, coescrita con David Wood, en la que profundiza sobre la posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral.

Su libro plantea que el envejecimiento es una enfermedad curable. ¿Es esa la idea central que desarrollará en su conferencia?

Sí. Estamos viviendo tiempos de cambios exponenciales. Nos encontramos entre la última generación humana mortal y la primera generación inmortal, a través del rejuvenecimiento biológico que estimamos que será en dos décadas, para el año 2045, cuando vamos a poder rejuvenecer a las personas.

¿Qué es lo que le hace estar tan seguro de esa fecha?

Esta fecha no es mía, es del director de ingeniería de Google, Ray Kurzweil, fundador de la Universidad de la Singularidad y profesor del Massachusetts Institute of Technology, quien ha venido haciendo proyecciones por más de medio siglo y acierta más del 80% de las veces. Él pronostica que para el año 2045 vamos a poder rejuvenecer a las personas gracias a los avances científicos, especialmente a la inteligencia artificial. De hecho, el ganador del premio Nobel de Química del año pasado, Demis Hassabis, logró descubrir cómo se generan las proteínas, esto iba a tomar miles de años a las personas, pero una inteligencia artificial lo hizo muy rápido. Ahora, ha creado otra compañía que se llama Isomorphic Labs para curar todas las enfermedades usando inteligencia artificial y estima que en diez años, probablemente, vamos a poder curar casi todas las enfermedades. No son proyecciones mías, son de científicos trabajando en esto y de los grandes avances gracias a la inteligencia artificial.

Lo que mata al 90% de los españoles son las enfermedades ligadas al envejecimiento

Según expone, estamos viviendo ahora la primera fase hacia la inmortalidad.

Correcto. Nosotros hablamos de puentes a la inmortalidad. El primer puente es hacer lo que te dijo tu madre: come bien, duerme bien, haz ejercicio... todas estas cosas que las sabemos, a pesar de que la gente no las hace. En esta década, entramos con las primeras terapias de biotecnología, a nivel de las células y los tejidos. En la década próxima, entramos en el segundo puente, las primeras terapias de nanotecnología, a nivel de los átomos y de las moléculas, que nos va a permitir eliminar, por ejemplo, el colesterol de las venas y las placas del cerebro para evitar alzhéimer y ataques cardíacos. Y, el último puente, gracias a la inteligencia artificial, es en 2045, cuando vamos a poder revertir el envejecimiento, que es lo importante, revertir. Yo no trabajo en extensión de la vida, yo trabajo en rejuvenecimiento biológico.

José Luis Cordeiro / Cedida

Respecto a la defensa moral de esta idea, ¿cuál es su argumento ético para sostener que vivir mucho más es deseable?

Tú pregúntale a la gente a ver si se quiere morir. Eso número uno. Número dos, en la Declaración de Derechos Humanos, el primer derecho es el derecho a la vida y debería ser no sólo el primer derecho, sino el único derecho, porque si no hay vida, no hay propiedad, no hay libertad, no hay nada. También hay que explicar que esto es moralmente importante, porque en España el 90% de la gente muere de envejecimiento. Todas las otras causas de muerte sólo representan el 10%. Por eso, si queremos hacer algo realmente moral, más importante que acabar con las guerras o el cambio climático, es evitar que la gente envejezca que es lo que causa más sufrimiento. El sufrimiento del envejecimiento es terrible para la persona que envejece, para su familia y para la sociedad, en general.

¿Será entonces la muerte algo opcional?

Hoy sabemos que el envejecimiento es reversible. El premio Nobel de Medicina del año 2012, el biólogo japonés Shinya Yamanaka descubrió que el envejecimiento es reversible, descubrió los genes que controlan la enfermedad biológica y que se puede rejuvenecer. En el año 2020, David Sinclair logró rejuvenecer ojos de ratón. Este año, se rejuvenecen ya ojos de monos y el año que viene se van a rejuvenecer los ojos en humanos. Pero, aparte del rejuvenecimiento de células, se está trabajando en rejuvenecer todos los órganos uno a uno. Esto es algo que tiene escasamente una década y, por eso, la gente no sabe que esto es científico, no sabe que esto es real y no sabe que estamos muy cerca de la muerte de la muerte.

No van a haber pensiones ni tampoco gasto médico

Muerte de la muerte que implicará muchos cambios a nivel social...

Claro, todo va a cambiar. Incluso el matrimonio porque ahora es hasta que la muerte nos separe y si la gente no va a morir, el matrimonio va a ser un contrato renovable, quizás de 20 años para que puedan crecer niños y luego, si uno quiere, renueva el contrato de matrimonio. Es solo un ejemplo. Tampoco van a existir pensiones. Si tú vas a estar joven, tú vas a estar lleno de energía, tú vas a estar en una edad biológica de 20 años, que es en lo que trabajamos, que la gente viva indefinidamente joven, no vivir indefinidamente viejo. Y la edad óptima biológica para los cuerpos humanos es entre 20 y 25 años y esta es la edad que pienso yo tener para el 2045. Entonces, si tú estás joven, lleno de energía, vas a poder trabajar cuando haga falta, reinventarte, estudiar otra profesión y no van a haber pensiones y tampoco va a haber gasto médico. Ahora el 80% del gasto médico es en los últimos cinco años de la vida de las personas y al final de la vida, cuando la gente se muere, que es terrible. Lo ideal, es que se invierta al comienzo para que la gente no envejezca, de manera que se va a ahorrar muchísimo dinero. En vez de haber déficit fiscal, va a haber superávit fiscal porque la gente no va a estar vieja, envejecida, con enfermedades, con enormes gastos médicos... al contrario, va a estar joven, productiva y sin gastos médicos.

¿Habrá algún problema entonces de superpoblación?

Esto es algo que han venido diciendo desde el Apocalipsis en la Biblia, hace dos mil años, de que había quizá mucha gente, pero en realidad es lo contrario. La población del mundo se está estabilizando y está comenzando a disminuir. Específicamente en España, donde se habla de la España vaciada y se puede ver en Zamora y en muchas ciudades del interior que se están despoblando. Y eso está ocurriendo no solo en España, la crisis más grande a nivel mundial es en el oriente asiático: Japón, Corea y China. La población de China va a caer a la mitad y Japón es el primer país en vías de extinción. Si no se logra controlar el envejecimiento, Japón desaparecerá en dos siglos. Entonces, el problema es el contrario.