Zamora premia a sus mujeres más inspiradoras

LA OPINIÓN- EL CORREO DE ZAMORA organizó, el pasado 19 de noviembre, la VIII edición de los premios eWoman, una cita ya consolidada en la provincia que reconoce el talento, la innovación y la capacidad de liderazgo de mujeres zamoranas en distintos ámbitos profesionales. El acto reunió a representantes institucionales, empresariales y sociales en una tarde que puso de relieve el esfuerzo constante necesario para alcanzar las metas personales y colectivas. El evento fue inaugurado por la directora general de Prensa Ibérica, Ángeles Rivero. Su intervención resaltó el compromiso del grupo con la visibilidad y el impulso de mujeres referentes en distintos ámbitos: "Con estos premios reforzamos nuestra apuesta por reconocer el talento femenino en todos los rincones de Zamora, porque el liderazgo y la igualdad no son solo valores: son actos concretos", afirmó. La apertura institucional corrió a cargo de la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora, Auxi Fernández, quien compartió una reflexión cargada de memoria personal y reivindicación social.. Nuestra identidad femenina se ha construido según los valores preestablecidos. Es necesario "desaprender" para seguir avanzando hacia una igualdad real basada en la corresponsabilidad.

Premiadas eWoman 2025. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

En nombre del jurado intervino la vicepresidenta de la Diputación y diputada de Igualdad, Amaranta Ratón, quien insistió en la complejidad de elegir entre candidaturas de enorme nivel: "Ha sido muy difícil elegir la ganadora. Sois referente de lucha, esfuerzo e inspiración". Antes de anunciarse los premios, el público pudo conocer de cerca las historias de dos mujeres zamoranas que representan el espíritu eWoman. Inés Velasco, técnica de mantenimiento de centrales hidroeléctricas de Iberdrola en la zona de Benavente, quien compartió su experiencia en un ámbito tradicionalmente masculinizado.

A continuación, Laura Huertos, técnica de Comunicación de Caja Rural de Zamora, explicó cómo siempre deseó desarrollarse profesionalmente en su tierra, formando parte de un equipo pequeño pero esencial.

La gala contó con el respaldo de un amplio abanico de patrocinadores: Fundación Caja Rural, Iberdrola, Aquona, la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora, la Junta de Castilla y León, Cobadu, Leche Gaza, Lácteas Cobreros y Coca-Cola; además de la colaboración del Consejo Consultivo de Castilla y León y Exquisiteza. El acto estuvo conducido por el equipo de coaching Cambyo, cuya dinámica aportó una mirada inspiradora sobre el aprendizaje y el crecimiento personal.n