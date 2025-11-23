eWoman
"El papel de la mujer es clave para el desarrollo provincial"
"La trayectoria de todas las candidatas impulsa el progreso de Zamora"
Viky Esteban
Amaranta Ratón abrió su intervención, como portavoz del jurado que falló la VIII edición de los premios eWoman, felicitando a todas las mujeres participantes y destacando el alto nivel de las candidaturas, lo que —subrayó— hizo especialmente difícil la deliberación. La también vicepresidenta tercera de la Diputación Provincial puso en valor el ejemplo que representan, calificándolas de "referente de lucha, esfuerzo e inspiración", y remarcó el papel clave de la mujer en el desarrollo provincial, ya que con su trabajo y arraigo "ayudan a fijar población" y contribuyen al fortalecimiento del entorno rural y urbano.
Con su intervención, quiso reconocer no solo a las premiadas, sino también a todas las candidatas que, con su trayectoria, impulsan el progreso y la igualdad en Zamora. Amaranta Ratón recordó en su intervención que hasta que no exista una igualdad real entre hombres y mujeres no se alcanzará una sociedad verdaderamente justa.
