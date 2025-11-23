"Mujeres que son ejemplo para las jóvenes"

Leticia García mostró su orgullo por las mujeres de Zamora y por la consolidación de unos premios que, edición tras edición, se han convertido en un referente para reconocer el talento y el liderazgo femenino. Destacó el papel de las premiadas como faros que inspiran a las jóvenes y abren caminos hacia la igualdad. Por otra parte, reconoció la importancia de estos galardones que otorga LA OPINIÓN- EL CORREO DE ZAMORA y que abarcan ámbitos esenciales para el progreso social. La consejera autonómica subrayó el esfuerzo de la Junta por impulsar el emprendimiento femenino, mejorar la formación y favorecer el empleo de calidad, recordando que aún persisten brechas —especialmente en sectores STEM— pero que los avances en ocupación y participación profesional muestran un cambio sostenido. Un mensaje final animó a las mujeres a construir su futuro sin límites y a seguir el ejemplo de quienes, con su trayectoria, transforman la sociedad.