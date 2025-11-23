"Si un joven quiere alcanzar su sueño, que no deje de intentarlo"

Han pasado los meses, pero ¿cómo recuerda aquella medalla de oro en el Mundial por Naciones?

Para mí esa medalla significa más que un simple metal. Significa darte cuenta de que, después de tanto esfuerzo, ver que todo el trabajo tiene su recompensa. El momento en el que nos convertimos campeonas del mundo fue algo que no olvidaré jamás. Ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Tuve la suerte de haber vivido esa medalla con mi amiga Natalia Cabanillas y recordar ese instante en el que íbamos las dos en la tabla gritando de emoción, bajarnos corriendo y ver a todo nuestro equipo allí esperando fue impactante. También, algo con lo que me quedo fue el escuchar el himno de mi país cuando subimos al podium. Es un momento que te marca, es algo muy grande.

Fue recibida como una heroína a su llegada a Zamora

Sí, yo no me esperaba para nada esa llegada. Yo iba dormida cinco minutos antes de salir del tren y, de repente, me despiertan y me dicen: ¡coge la medalla! Yo como estaba dormida pues no me pare a pensar para qué me hacia falta la medalla. Y cuando salgo y veo que todo tu pueblo, tu familia, mis amigas y parte de mi club estaban allí con pancartas, flores, globos... Pues me emocionó mucho y significó mucho para mí.

¿Cómo se presenta la temporada?

Pues de la mejor manera posible ya que el 23 de noviembre tengo la oportunidad de formar parte de la selección española en una competición internacional celebrada en Nueva Zelanda. Además, después de esta competición, seguiré trabajando para los campeonatos de España de verano junto a mi entrenador David Orgeira.

El salvamento es un deporte que está creciendo mucho en Zamora en los últimos años, pero todavía es muy desconocido, ¿cómo invitaría a los niños y jóvenes a probar?

Para mí el salvamento es de los deportes más completos ya que hay muchas disciplinas dentro de él: correr, nadar, ir en tabla, remando con un ski... Entonces nunca llegas a aburrirte de hacer solo una cosa. En Zamora existe el club Salvamento y Socorrismo Dragones, que es en el club en el que llevo desde los 3 años. Yo animaría a los niños y jóvenes a apuntarse.

¿Cómo comenzó en el mundo del salvamento?

Como ya he dicho antes, yo empece con 3 añitos junto con mi hermana Enya, que también fue una gran deportista en esta disciplina. Empecé nadando en la piscina con mi entrenador Buga, pero a mí lo que de verdad me gustaba era la parte de la tabla en el río. Viendo a mi hermana con los nippers en el río me di cuenta que yo también quería hacer lo mismo. Entonces, al día siguiente ya estaba allí con ella disfrutando.

¿Cuáles son sus metas?

Después de haber conseguido lo que he conseguido, poco me falta por cumplir. Simplemente me gustaría seguir disfrutando de la misma manera. También me seguiré esforzando para continuar obteniendo grandes resultados.

Se habla de fútbol, tenis… ¿Observa distinciones entre hombres y mujeres en su deporte?

Pues la verdad que no. En el mundo del salvamento, que lo que conozco, nunca me he visto en una situación con muchas distinciones.

Noticias relacionadas y más Zamora celebra hoy el homenaje al talento femenino en la gala eWoman

n