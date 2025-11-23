"eWoman es el evento de la mujer por excelencia"

La entrega de los premios eWoman, considerado ya el "evento de mujer por excelencia" en la provincia, puso en primer plano el talento y la trayectoria de siete zamoranas que han logrado abrirse camino en sus respectivos ámbitos profesionales. Durante la apertura del acto, la directora general de Prensa Ibérica, Ángeles Rivero, subrayó la esencia de estas distinciones: visibilizar la labor de mujeres que han sabido romper inercias y apostar por sus proyectos. "Han tenido el valor de arriesgarse, y les ha ido muy bien", destacó Rivero, poniendo en valor no solo el éxito alcanzado, sino la valentía que han impulsado cada una de las trayectorias vitales y profesionales que fueron expuestas en la gala. Sus palabras marcaron el tono de una gala orientada a celebrar el esfuerzo, la determinación y la capacidad transformadora de las premiadas. Reconoció que los eWoman de Zamora habían alcanzado una relevancia social muy destacada.