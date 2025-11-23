eWoman
"La desigualdad es el camino hacia la violencia de género"
"Hay que aprender de nuevo para crear una sociedad igualitaria"
Viky Esteban
Auxi Fernández ofreció una reflexión íntima sobre la evolución del papel de la mujer y la necesidad de cuestionar los modelos heredados. Recordó cómo su madre, marcada por el contexto cultural de su época, vivió con derechos limitados y bajo normas que parecían inamovibles, y cómo experiencias cotidianas —como ver a un hombre implicarse en las tareas domésticas— despertaron nuevas preguntas en su familia. La identidad femenina se construyó durante generaciones sobre valores impuestos y sin espacio para la rebeldía, y reivindicó la corresponsabilidad, el equilibrio en las tareas y la toma compartida de decisiones como bases imprescindibles para evitar desigualdades que derivan en situaciones de violencia de género. La concejala subrayó que las mujeres deben aprender a "desaprender" y destacó la sororidad como una herramienta colectiva de apoyo mutuo entre mujeres que le ha enseñado su propia hija.
- El papa León XIV nombra nuevo obispo en Zamora
- La avispa velutina coloniza los cascos urbanos de la comarca de Sanabria
- Un ganadero de Mayalde denuncia a la alcaldesa por excluirle de un pasto
- Alerta por nevadas en cuatro provincias de Castilla y León
- Este es el mejor alimento de Zamora que está tan de moda
- Los niños de este colegio salen de procesión por el casco antiguo de Zamora
- Un 'contenedor deportivo': la opción para practicar ejercicio físico al aire libre en este pueblo de Zamora
- Las desapariciones involuntarias aumentan en el medio rural de Zamora: seis casos en noviembre