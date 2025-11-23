"La desigualdad es el camino hacia la violencia de género"

Auxi Fernández ofreció una reflexión íntima sobre la evolución del papel de la mujer y la necesidad de cuestionar los modelos heredados. Recordó cómo su madre, marcada por el contexto cultural de su época, vivió con derechos limitados y bajo normas que parecían inamovibles, y cómo experiencias cotidianas —como ver a un hombre implicarse en las tareas domésticas— despertaron nuevas preguntas en su familia. La identidad femenina se construyó durante generaciones sobre valores impuestos y sin espacio para la rebeldía, y reivindicó la corresponsabilidad, el equilibrio en las tareas y la toma compartida de decisiones como bases imprescindibles para evitar desigualdades que derivan en situaciones de violencia de género. La concejala subrayó que las mujeres deben aprender a "desaprender" y destacó la sororidad como una herramienta colectiva de apoyo mutuo entre mujeres que le ha enseñado su propia hija.