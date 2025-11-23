"La burocracia en España hace que sea muy difícil emprender"

Recibe usted este premio por ser mujer y por su labor emprendedora. ¿Cómo acoge un reconocimiento de estas características?

Lo recibo con muchísima ilusión. Además de ser mujer y emprendedora, soy una periodista que terminó convirtiéndose en agricultora, algo que no es muy habitual. Empecé mi trayectoria en La Opinión haciendo prácticas durante la carrera y, al final, mi camino profesional terminó derivando hacia un sector completamente distinto. Por eso este premio me hace especial ilusión: reconoce un proceso vital poco convencional.

¿Qué ha ocurrido en su vida y en su trayectoria profesional para que una joven que estudió Periodismo acabe trabajando en el ámbito rural y dedicándose a la agricultura?

Soy hija y nieta de agricultores, y mis padres siempre quisieron ofrecerme un futuro diferente, por eso estudié Comunicación. Desde segundo de carrera tuve la suerte de trabajar en La Opinión y después en distintos medios. Más tarde me especialicé en Publicidad y Relaciones Públicas, y terminé en Madrid, justo cuando estalló la crisis de 2009. Esa situación me llevó a trabajar en Dublín, en un departamento de marketing. Durante unas vacaciones en mi pueblo, ya habiendo cursado un MBA porque tenía claro que quería emprender, me pregunté por qué tenía que montar una empresa vinculada obligatoriamente a mi formación académica. ¿Por qué no aprovechar los recursos familiares para crear un proyecto distinto? No tenía intención de seguir cultivando cebada o trigo de manera tradicional, pero sí quería explorar un modelo diferente. Volví a Dublín, mi padre empezó a asistir a cursos sobre frutos rojos y me pasaba contactos. Yo comencé a llamar y tuve la suerte de dar con un ingeniero del SERIDA, en Asturias, que era el único autor de un libro sobre frutos rojos. Me ayudó a elaborar el plan de negocio. Ese fue el pequeño grano de nieve que cayó por la ladera, y desde entonces la bola no ha dejado de crecer.

¿Es más complicado emprender en un entorno rural?

Emprender es difícil en cualquier lugar, sobre todo en un país con tanta burocracia y tantas trabas. Pero en el medio rural existen complicaciones añadidas: la falta de servicios. Por ejemplo, para enviar producto congelado o refrigerado necesito empresas de transporte que, a veces, ni siquiera recogen mercancía en mi pueblo. No es que el emprendimiento rural sea intrínsecamente más difícil, sino que la falta de servicios básicos lo complica todo enormemente.

Usted mencionaba en el escenario su convicción de que puede producirse un "éxodo inverso", es decir, un retorno hacia lo rural. ¿Qué indicios le llevan a pensar así?

Para empezar, no es sostenible que todo un país viva concentrado en cuatro ciudades. Además, hay personas cuyo sueldo no les permite pagar un alquiler urbano, mientras que en el medio rural sí podrían permitirse una vivienda. Hace poco, el embajador de España en Corea me dijo algo que me marcó mucho: "Live local, think global". Vivo en el ámbito rural, pero con una mentalidad global. Y eso es posible. Estamos infravalorando el potencial del medio rural y, al mismo tiempo, estamos deteriorando la calidad de vida en las grandes ciudades, donde la gente vive hacinada. Pero para que el retorno sea viable, deben existir servicios: sanidad, educación, transporte, conectividad… Lo que hace falta es que lo entiendan las administraciones.

Desde su experiencia emprendedora, ¿qué medidas cree usted que deberían adoptar las instituciones para facilitar que una familia joven pueda instalarse en un entorno rural y montar allí su negocio?

Lo primero sería facilitar el acceso al capital. Emprender requiere dinero, incluso cuando uno se va “al pueblo”. Creo que debería existir lo discriminación fiscal positiva: si yo pago la misma cuota de autónomos que alguien que vive en la ciudad, ¿por qué no recibo los mismos servicios? Si las condiciones no son equivalentes, las reglas tampoco deberían serlo. Medidas así podrían incentivar que más personas se animen a emprender y a establecerse en el medio rural. No digo que sea posible en toda la provincia, pero en muchos lugares sí sería viable.

n