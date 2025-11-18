Esther Gómez (Leche Gaza): "La conciliación entre la vida laboral y familiar sigue siendo un reto"

¿Qué significa para usted ser técnica de calidad en una empresa como Leche Gaza?

Para mí, ser técnica de calidad en Leche Gaza, significa asumir la responsabilidad de garantizar que cada producto cumple con los estándares más altos de calidad y seguridad. Además de la parte técnica, tiene un valor personal, pues formo parte de una de las pocas industrias que sigue apostando por Zamora, mi tierra. Formar parte de una empresa con una trayectoria tan ligada a la provincia y a los ganaderos de la zona me hace sentir que mi labor tiene un impacto real: contribuye ya no solo con la calidad del producto, sino también a mantener el tejido industrial y ganadero de la provincia.

¿Cómo es su día a día en la planta?

El día a día en planta es muy dinámico, pues combina trabajo técnico en planta – realizando inspecciones, controles y trabajo en coordinación con los equipos de producción y mantenimiento – con trabajo de oficina donde gestionamos toda la documentación del departamento de calidad y aseguramos que todos los procedimientos estén actualizados y los procesos estén correctamente registrados. Al final, el trabajo entre equipos es fundamental, pues cada uno aporta información clave para garantizar que todas las etapas del proceso cumplan los estándares establecidos y detectar posibles mejoras o incidencias.

Zamora tiene una gran tradición ganadera. ¿Cree que eso influye en vuestro trabajo?

Sin duda, la tradición ganadera de Zamora y, por tanto, el mundo rural son la base de nuestra identidad. Nuestra leche procede 100% de explotaciones de la provincia, con las cuales hay una comunicación continua, ya que se realizan controles diarios en cada una de ellas. Todo ello nos permite trabajar con una materia prima de gran calidad lo cual marca la diferencia del producto final. En definitiva, para nosotros, trabajar con proveedores locales no es solo una ventaja técnica, sino también un compromiso con la provincia.

¿Qué retos afronta hoy el sector lácteo desde el punto de vista de la calidad?

El sector lácteo y, en general, el sector agroalimentario, se enfrentan a retos muy importantes pues la calidad y la seguridad alimentaria están en constante evolución. Cada año surgen nuevas exigencias, normativas más estrictas, tecnologías más precisas y las expectativas por parte del consumidor son cada vez mayores. Por lo que al final hemos de adaptarnos de forma ágil garantizando procesos cada vez más controlados y trazables en cada punto de la cadena. Por lo que nuestro reto es seguir elevando el nivel, manteniendo la confianza de quienes consumen nuestros productos y demostrando que la calidad es un compromiso que nunca deja de crecer.

eWoman pone el foco en el papel de la mujer en distintos ámbitos. ¿Cómo ha sido su desarrollo profesional en el sector agroalimentario?

Mi desarrollo en el sector agroalimentario está siendo una experiencia muy enriquecedora, pues, aunque tradicionalmente es un sector percibido como mayoritariamente masculino, siempre he encontrado espacio para aprender, crecer y aportar, demostrando que la profesionalidad y el compromiso no dependen del género. Cada vez somos más mujeres trabajando en distintos ámbitos del sector, aportando nuevas perspectivas, talento y liderazgo. Por lo que poder desarrollar mi carrera profesional en este entorno me hace valorar aun más la importancia de seguir fomentando la participación femenina en este sector.

¿Ha experimentado una evolución, en ese sentido, desde que comenzó su andadura en Gaza?

Sí, pues el departamento de Calidad está formado en su totalidad por mujeres. Por lo que formamos parte de una empresa que reconoce el trabajo y la aportación de todos sus miembros independientemente del género.

¿Considera que existe igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el ámbito empresarial?

Creo que tradicionalmente han existido diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a las oportunidades y representación en el ámbito empresarial. Aunque hoy en día la tendencia es positiva pues trabajamos en entornos más inclusivos donde el talento y la dedicación son independientes del género. Si bien la conciliación entre la vida personal y laboral todavía puede suponer un reto, pero cada vez observamos avances más importantes.

¿Cuál es la perspectiva de futuro de Gaza para los próximos años?

Nuestras perspectivas se centran en seguir siendo un referente de calidad y cercanía, combinando innovación, arraigo territorial y sostenibilidad. Para nosotros el futuro pasa por consolidad un modelo de producción que genere empleo en la provincia, valore a las personas y mantenga vivo el legado ganadero y rural de Zamora.

Noticias relacionadas y más "Nunca he sentido discriminación por ser mujer en 35 años en la empresa"

n