María Troncoso (Coca-Cola): "El talento femenino en el medio rural necesita oportunidades, acompañamiento y visibilidad"

La IX edición de GIRA Mujeres, el programa de emprendimiento femenino impulsado por Coca Cola Europacific Partners, está a punto de cerrar con su evento de cierre. En esta edición han participado 886 mujeres y se han presentado 451 proyectos en toda España. De ellos, ya se han seleccionado las 10 finalistas, cuyos proyectos destacan por su creatividad, solidez y contribución social.

María Troncoso, Jefa de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de la Región Noroeste de Coca Cola Europacific Partners, habla sobre el impacto del programa y lo que significa para las mujeres emprendedoras, especialmente en territorios rurales como Zamora.

¿Qué es GIRA Mujeres y qué la hace especial este año?

GIRA Mujeres acompaña a mujeres que quieren emprender o consolidar su negocio. Este año hemos puesto un foco especial en la educación financiera y el bienestar emocional, porque son herramientas clave para que los proyectos sean sostenibles en lo personal y profesional. Además, todo se ha desarrollado online, con formación, mentorías individuales y espacios grupales de apoyo. Eso nos ha permitido llegar a mujeres de zonas rurales que, de otra manera, tendrían más dificultades para participar.

¿Qué impacto tiene el programa en territorios como Zamora?

En estas zonas, GIRA Mujeres no solo ayuda a crear proyectos, sino que también genera actividad económica y ayuda a fijar población. Cada proyecto tiene un efecto multiplicador: anima a otras mujeres, fortalece la red local y contribuye a mantener vivos los pueblos. Ver cómo una idea puede transformar vidas y territorios es realmente gratificante.

¿Qué datos nos puedes dar sobre esta edición?

En la IX edición participaron 886 mujeres con 451 proyectos presentados. Ya se han seleccionado las 10 finalistas, y en los próximos días conoceremos los proyectos ganadores en el evento de cierre. Las cuatro ganadoras recibirán un capital semilla de 8.000 €, junto con un programa de aceleración con Impact Hub y formación especializada con ESIC.

¿Qué tipo de proyectos suelen surgir?

Hay una gran variedad: turismo rural, gastronomía, artesanía, productos locales, servicios culturales o sociales, e incluso iniciativas digitales y sostenibles. Muchos proyectos recuperan conocimientos tradicionales, mientras que otros incorporan innovación, reforzando la identidad local y contribuyendo al desarrollo de sus territorios.

¿Qué papel tiene la sostenibilidad en estos proyectos?

Cada vez es más importante. Los proyectos buscan generar impacto social o ambiental, desde el uso de productos locales hasta la gestión responsable de recursos o la economía circular. GIRA Mujeres impulsa iniciativas que no solo son viables económicamente, sino que también aportan valor al entorno y a la comunidad.

¿Cómo ha influido la formación online en esta edición?

La formación online ha sido fundamental, especialmente para llegar a mujeres de zonas rurales. Permite combinar la formación con la vida personal y profesional, y facilita el acceso a mentorías y recursos que de otro modo serían complicados de conseguir. Además, ha abierto oportunidades para proyectos tecnológicos e innovadores, haciendo que el programa sea más inclusivo y moderno.

¿Qué mensaje darías a las mujeres de Zamora que quieren emprender pero aún no se atreven?

Que no hace falta tenerlo todo claro para empezar. Lo importante es dar el primer paso, probar, aprender y avanzar. Cada idea tiene valor, puede generar un impacto real en su entorno y, sobre todo, no están solas: GIRA Mujeres ofrece formación, mentoría y acompañamiento en todo el proceso.

Para cerrar, ¿qué te motiva de este programa?

Lo que más me motiva es ver cómo las participantes desarrollan sus ideas y transforman su entorno. GIRA Mujeres demuestra que el emprendimiento femenino es un motor de oportunidades, liderazgo y vida en los pueblos. Cada proyecto ganador es también un mensaje de futuro para la comunidad. La IX edición de GIRA Mujeres muestra, un año más, que con acompañamiento, formación y recursos adecuados, las mujeres pueden convertir sus ideas en proyectos sólidos que generan un impacto real en sus comunidades. Con las 10 finalistas ya seleccionadas y el evento de cierre a la vista, el programa confirma que el talento femenino es clave para el desarrollo económico y social, especialmente en las zonas rurales.

Noticias relacionadas y más Coca-Cola, la empresa que generó un 0,31% del PIB de Castilla y León durante 2024

n