Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León: "En Castilla y León trabajan ahora más mujeres que nunca"

¿Qué papel ocupa la igualdad de oportunidades dentro de la acción del Gobierno Autonómico?

La igualdad de oportunidades es una prioridad para el presidente Mañueco y para todo su gobierno porque esta igualdad de oportunidades es transversal y más en una Comunidad tan extensa como la nuestra. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero también igualdad de oportunidades entre el medio rural y el urbano. El Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025 es un instrumento fundamental para conseguir que Castilla y León se articule como una sociedad igualitaria, donde el género no condicione ni determine los niveles de logro y las oportunidades de la ciudadanía y donde no exista espacio para la discriminación ni la violencia.

¿Qué medidas ha puesto en marcha la Junta para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y social?

Actualmente, trabajan en Castilla y León más mujeres que nunca y la Comunidad es líder nacional en explotaciones de titularidad compartida en el sector primario. Y ese es el camino que vamos a seguir, apostando por políticas útiles, por nuevas iniciativas, pero también afianzando las que ya están en marcha. En este sentido, se están realizando políticas de fomento y apoyo en todas las áreas para, por ejemplo, facilitar la vivienda a los jóvenes. El presupuesto presentado recientemente aumenta más del 80 %, hasta los 300 millones de euros, la partida destinada a políticas de vivienda, con un esfuerzo especial para los jóvenes, con más vivienda pública, tanto para compra como para alquiler. Tenemos claro que nos avala la gestión. Así lo demuestran las líneas de ayudas para mujeres emprendedoras en el medio rural a través de formación, su incorporación al mercado laboral, subvenciones para el emprendimiento, etc. También subvenciones que facilitan el ascenso profesional femenino, ayudas para fomentar la contratación de las mujeres más jóvenes, así como todos los protocolos que firmamos con las grandes empresas de Castilla y León dentro del programa “Empresas comprometidas con la igualdad”, que busca potenciar en estos centros de trabajo las oportunidades para las mujeres con diferentes acciones que buscan la contratación de más mujeres, su formación y ascenso profesional. Solo un dato muy significativo de la importancia que tiene para este gobierno la igualdad: en el presupuesto presentado para el próximo año, las políticas de igualdad se incrementan en un 46% para poner en marcha nuevos proyectos y consolidar los que ya existen.

¿Qué actuaciones específicas se están desarrollando para apoyar a las mujeres rurales y fomentar su liderazgo?

Castilla y León es una Comunidad eminentemente rural y ahí están las cifras: de los 2248 municipios que tenemos solo 16 tienen más de 20.000 habitantes, pero es que 2116 tienen menos de 2.000 habitantes. En este escenario las mujeres son el verdadero motor de nuestro mundo rural. Es crucial, por tanto, apoyar a las mujeres que viven en nuestros pueblos porque, además, el 50% de las personas emprendedoras del medio rural son precisamente mujeres. De ahí que sean necesarias medidas reales para ellas y, por ello, este gobierno contempla ayudas a trabajadores, pymes y a autónomos. La Junta, en los nuevos presupuestos, contempla un bono de 300 euros para los trabajadores autónomos, con una dotación de 30 millones de euros, que beneficiará a cerca de 100.000 profesionales. Los nuevos presupuestos destinan 1.597 millones de euros, un 11,55 % más respecto al ejercicio anterior para el campo de Castilla y León. Por ello, somos líderes en número de explotaciones con titularidad compartida de toda España con más de 695 inscritas. Esta titularidad compartida, sin duda, fomenta la igualdad de género en nuestro entorno rural.

¿Qué políticas se están impulsando para facilitar la conciliación?

La conciliación juega un papel fundamental. Ejemplo claro es el programa Conciliamos, uno de los más demandados por las familias y en permanente crecimiento y batiendo récords cada ejercicio. Este año han participado más de 25.400 menores de toda Castilla y León y el 49,5% han sido en el medio rural. Este gobierno puso en marcha el Bono Nacimiento, con más de 19.700 bonos concedidos desde su creación. El año que viene vamos a duplicar su importe. Eso es apostar por las familias. La última medida ha sido el Bono Infantil, para ayudar con las extraescolares de los menores, con 200€ por hijo de entre 4 y 12 años. También tenemos el Bono Concilia, de 750€ para conciliación de menores desde su nacimiento hasta los 3 años. Esta es la demostración palpable del compromiso del presidente Mañueco con las familias y con las personas de Castilla y León. Compromiso máximo para generar oportunidades en todo el territorio.

¿Qué obstáculos cree que aún enfrentan las mujeres para acceder a puestos de liderazgo?

En este sentido se ha avanzado mucho, pero aún queda mucho por hacer. Lo principal, yo creo, el mensaje más importante para las mujeres, y sobre todo las nuevas generaciones, es que tienen que creer en ellas mismas, creer que pueden hacer lo que se propongan hacer porque lo lograrán. Desde la Consejería hemos puesto en marcha el programa Stem Talent Girl con más de 1.500 participantes en su última edición. Un programa que busca romper estereotipos y fomentar las carreras tecnológicas entre las niñas y las jóvenes de Castilla y León. Recientemente hemos presentado el programa FP Stem Mujer Castilla y León, también enfocado a incrementar y fomentar el número de mujeres en ramas habitualmente masculinizadas de la Formación Profesional. Es fundamental repetir y fomentar la idea de que las mujeres podemos ser lo que nosotras queramos y esto es lo que visibilizan estos programas: personas referentes que han logrado sus metas. La sociedad no puede perderse el talento del 50% de la población, que son las mujeres. Por eso son tan importantes iniciativas como eWoman.

En materia de violencia de género, ¿qué avances destacaría?

Trabajamos de forma incansable en acabar con esta lacra social que nos afecta a todos. Trabajamos de una manera muy seria y rigurosa todos estos años. Nuestro modelo es pionero en las tres partes que nos corresponden: el modelo IN/ ON/ OUT. En primer lugar, ese IN, es la apuesta por la sensibilización, muy importante, la formación, campañas, acciones para visibilizar la violencia machista. En segundo lugar, el ON, es la atención que prestamos a las mujeres. Hemos incrementado las plazas de acogida, las plazas de los centros de emergencias. Precisamente en Zamora se ha abierto un nuevo centro de emergencia. También los centros Atiendo y el Atiendo Virtual que es un éxito por ser capaz de llegar a todo el territorio en una comunidad tan extensa. Finalmente tenemos el OUT, los servicios sociales son la puerta de entrada de estas mujeres, pero tienen que ser la puerta de salida, darles todas las herramientas para normalizar sus vidas. Ayudarlas a encontrar empleo, un hogar… en definitiva a que retomen sus vidas.