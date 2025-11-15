Fosforito, la llama que no se apaga

Antonio Fernández Díaz nació con el compás dentro, pero lo templó con estudio, con respeto por los maestros y con la humildad de quien sabe que el duende no se invoca: se merece.

Y lo hizo el 3 de agosto de 1932 en Puente Genil, para dejarnos definitivamente este pasado jueves día 13 de madrugada en Málaga, su ciudad de residencia desde 1964, donde conoció y se casó con la bailaora María Isabel Barrientos Rojo. El mundo del flamenco está cubierto de negro luto.

Fosforito, recibió el nombre artístico debido a que su padre gustaba entonarse con los cantes de aquel otro célebre y buen cantaor gaditano Antonio Lema, Fosforito El Viejo. Nada que ver con el que nos ocupa. Antonio lo ha sido todo en el mundo del flamenco y junto con su tocayo Antonio Mairena, puede que los dos más grades de su historia jonda.

Hijo de sevillana y cordobés, el quinto de ocho hermanos nacidos en una humilde familia pontanense, destacando desde muy joven por sus cualidades vocales para comenzar a ganarse la vida cantando en tabernas, ferias y algunos tablados hasta que llega su gran momento y el punto álgido de su monumental carrera artística con veintitrés años: el Concurso Nacional de Cante Jondo de Córdoba (Actualmente Concurso Nacional de Arte Flamenco) creado por Ricardo Molina con Antonio Mairena para intentar dar continuidad al de Granada de 1922, impulsado por Federico García Lorca, con Manuel de Falla, Joaquín Turina, Fernando de Los Ríos o Ignacio Sánchez Megías entre otros. En el Concurso de Córdoba, celebrado en 1956, Fosforito se llevó todos los grandes premios y la oferta de la discográfica de Phillips para hacer sus primeras grabaciones, en concreto tres EPs. de cuatro cantes cada uno. Sus primeros discos de culto. Como también lo son la antología de cuatro LPs. con cuarenta y ocho cantes grabada con Paco de Lucía, incluidos entre los cien que grabaron juntos de 1968 a 1971.

En definitiva, una colección del orden de más 30 volúmenes entre LPs y EPs absolutamente imprescindibles en las discotecas del flamenco, en los que se incluyen todos los palos y una gran mayoría de sus variante, misas flamenca, villancicos y una importantísima puesta en valor de los cantes malagueños como verdiales, jaberas, jabegotes o la rica nómina de cantes abandolaos.

Excepcional cantaor, insigne letrista y avezado guitarrista ha sido reconocido con las más importantes distinciones, entre otras: Premio Nacional de Cante por La cátedra de Flamencología de Jerez (1968); Premio Pastora Pavón Niña de Los Peines. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (1999); Premio Ondas (1998); V Llave de Oro del Cante (2005); Hijo adoptivo de Córdoba (1981); Hijo Predilecto y Medalla de Oro de Puente Genil (1986); Medalla de Oro de la Provincia de Málaga (2004) e Hijo Adoptivo (2025); Medalla de Andalucía (2006) y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2007).

Actuó en el I Festival Flamenco de Zamora en 1971 junto a José Menese, Naranjito de Triana y Chocolate, los cuatro desgraciadamente desaparecidos. Traído por La Peña "Amigos del Cante" en varias ocasiones más, como fue su contratación junto con Lebrijano para actuar en Benavente a mediados de los setenta, actuación suspendida por diversos motivos y aprovechada para saborear un mano a mano de carácter privado en la desaparecida cafetería Sansueña. Última vez que disfruté de su compañía fue en Córdoba, 2010, con motivo de los Premios Flamenco Hoy, de los que LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA formó parte de su jurado hasta su desaparición.

Hoy, su nombre suena con ese eco que sólo tienen los imprescindibles. En una época de prisas, su voz sigue siendo una pausa: un recordatorio de que el arte, cuando nace del alma, no se apaga nunca. Fosforito encendió una llama que ya pertenece a todos, una chispa de eternidad en mitad del tiempo.