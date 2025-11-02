Las Edades del Hombre - espejo de identidad

Hace unos días, tuve el privilegio de ser invitado a Las Edades del Hombre en Zamora, por el director de la exposición. No es solo una muestra artística; es una experiencia que cala hondo. Los espacios elegidos -la iglesia de San Cipriano, la Santa Iglesia Catedral y la iglesia de San Isidoro- son marco vivo que dialoga con las obras. Desde la serena Anunciación en piedra -Colegiata de Toro - hasta el vibrante Juan Bautista contemporáneo de Pablo Margallo, un viaje en el tiempo. La mano experta del guía ilustró detalles y despertó magistralmente inquietudes para descubrir la riqueza que alberga nuestra historia. Cada sala, con su paleta de colores -rojos intensos, azules profundos, verdes esperanzados, amarillos -, crea una atmósfera inmersiva e íntima, con paneles explicativos. El silencio y la luz, acompañada de una sutil ambientación musical, parecen esculpir las obras de orfebrería, conformando un todo armónico que invita a la "EsperanZa". Mi más sincera enhorabuena a todo el equipo que lo hace posible.

Ahora bien, la esencia de Las Edades del Hombre trasciende lo sensorial. Su propio nombre actúa de aldabonazo en nuestra conciencia colectiva. Nos obliga a hacer un alto en el camino y plantearnos preguntas existenciales: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde caminamos? La exposición es el sello de autenticidad de aquellos que nos precedieron; un recordatorio tangible de que no somos entes abstractos ni fruto de casualidad. Somos herederos de una historia compleja, gloriosa en sus luces y humilde en sus sombras. Sin ella, nuestro presente carece de solidez y nuestro futuro es terreno pantanoso e incierto.

Lamentablemente, en nuestro tiempo corren vientos de desmemoria estratégica. Observamos, con preocupación, cómo se orquestan campañas que, bajo disfraz de progresismo mal entendido o multiculturalismo ficticio, pretenden borrar de un plumazo las huellas de nuestro pasado. Hablan de derribar monumentos, retirar estatuas, renombrar calles y eliminar símbolos como los crucifijos de las aulas... Pretenden, en definitiva, resetear nuestras mentes para facilitar la manipulación. Es más cómodo dirigir a un pueblo sin raíces. Recuerdo aquel siniestro eslogan que circuló en su día: "Vótenos, nosotros pensamos por usted". Frente a esto, debemos afirmar con contundencia que la institución que forjó los cimientos de la identidad occidental y española ha sido, sin ninguna duda, la Iglesia católica. Ella nos ha regalado el sentido de pertenencia, la dignidad intrínseca de la persona y los valores que nos permitieron enfrentarnos con seguridad y diálogo ante propuestas sociales, políticas o económicas.

Las Edades del Hombre no es solo una lección de arte, sino brújula moral para nuestro tiempo turbulento. Exalta el trabajo bien hecho, la honestidad, la nobleza, la transparencia y el liderazgo que sirve, no que se sirve. Frente al individualismo estéril, propone comunicación y comunidad. Nuestra misión, herederos de este legado, es ser canales transmisores de vida y valores, como el Duero llevando sus aguas en silencio y fuerza hasta los confines. Nuestros hijos merecen recibir el mismo tesoro de identidad y sentido que a nosotros nos enriqueció.

Volvamos a lo auténtico. Retomemos los valores perennes del evangelio, con la mirada en los desafíos del siglo XXI. Asumamos responsable y fielmente este momento histórico crucial, donde cada uno de nosotros es absolutamente necesario. No renunciemos a lo que somos. Nuestro futuro depende de no olvidar quiénes fuimos.