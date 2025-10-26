El 1 de noviembre se celebra una de las fiestas más hermosas del calendario cristiano: la solemnidad de Todos los Santos. No recordamos solo a unos pocos santos canonizados, sino a esa multitud inmensa de hombres y mujeres anónimos que vivieron el evangelio con fidelidad y amor, y que ahora gozan de la presencia de Dios.

Esta fiesta nos recuerda algo fundamental: la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino una llamada universal. Todos estamos invitados a ser santos. Como decía el papa Francisco: "No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría; al contrario, te hará ser lo que el Padre soñó cuando te creó".

Los santos no nacieron perfectos; fueron personas normales, con debilidades, miedos, tentaciones… pero dejaron que Dios obrara en ellos. Esa es la clave: Dios puede hacer cosas grandes con vidas pequeñas, si nos dejamos transformar por su gracia y colaboramos en la victoria del amor sobre el egoísmo.

En el cielo no solo están los santos de los altares: están también esas madres que educaron con fe, esos jóvenes que vivieron con alegría, esos ancianos que rezaron en silencio, esos enfermos que ofrecieron su sufrimiento con amor.

Ser santo no es hacer milagros ni tener visiones; es amar en lo concreto de cada día:

La santidad comienza en lo pequeño, en lo que tenemos delante. Santa Teresa de Calcuta lo decía con sencillez: "La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las cosas ordinarias con amor extraordinario".

Pidamos hoy a Todos los Santos que renueven nuestro deseo de santidad, sabiendo que cada paso de amor en la tierra resuena en el cielo.