Quintanilla del Olmo es una de las localidades secularmente integradas en la Tierra de Villalpando. Se ubica en una llanura casi perfecta, en la margen derecha del río Valderaduey, pero apartada más de un kilómetro del cauce fluvial. Esta relativa proximidad sirvió antiguamente para distinguir el lugar de los otros que llevan el mismo nombre, identificándolo como “Quintaniella que iacet iuxta fluuium Aratui”.

La fuente de la localidad / J. S.

Estamos ante una población de viejos orígenes, posiblemente fundada con los primeros impulsos repobladores, allá por el siglo IX tras la reconquista definitiva de la zona. No está claro que sea la aldea denominada Quintanella Sancte Eulalie, citada en el lejano año de 979 en los códices del monasterio de Sahagún, pero sí que ha de ser la mencionada en un diploma de la catedral de León, datado en el 1094. A partir de entonces son relativamente frecuentes las referencias escritas, recogidas en diversas colecciones diplomáticas, como las del Priorato de San Marcos de León, las de Orden de San Juan y las pertenecientes a los monasterios de Santa María de Nogales y el ya señalado de Sahagún.

Quintanilla del Olmo (Tierra de Campos), recogido en sí mismo para aliviar la desnudez circundante

El pueblo, en el siglo XII, aparece nombrado como Quintanilla Seca, bien de acuerdo con las características paisajísticas del entorno. No obstante, hacia 1170 se señala con el apellido “del Ulmo”, “Huelmo” u “Olmo”, usados indistintamente algunos años, para después imponerse definitivamente este último. Es de suponer que existió en sus solares algún árbol de esa especie que hubo de descollar por su exclusividad o por sus dimensiones.

Se sabe que hacia el año 1200 una familia, de apellido Alonso, tuvo heredades aquí. También contó con bienes el monasterio de Moreruela, cuyos gestores los permutaron con la abadía de Sahagún, a cambio de otros terrenos más cercanos a su propio cenobio. A su vez, durante el reinado de Fernando II el pueblo fue propiedad de Pedro Peláez, caballero integrado en el séquito del monarca. Llegados al año 1206 Teresa Pérez y su marido García Díez donaron al prior y convento de San Marcos de León todo lo poseían en este lugar, junto a diversas fincas en Montamarta. Otra casa monacal que tuvo una importante hacienda aquí fue el monasterio de la Santa Espina, el cual recibió ese dominio en 1348, legado por Juan Fernández Valverde. Bien conocido es el pleito entre ese último cenobio y el cabildo de la catedral de León sobre el cobro de los diezmos locales, pues este lugar, como todos los del entorno, perteneció a la diócesis leonesa hasta los ajustes de 1955, momento en el que pasó a la de Zamora.

Como parte de la Tierra de Villalpando, a Quintanilla le afectaron todas las vicisitudes en las que se vio inmersa la villa principal. Por ello, los distintos personajes e instituciones que gozaron del señorío de esa demarcación también dominaron el lugar. Debió de estar en poder de los Templarios desde alrededor de 1170 hasta la disolución de esa Orden en 1312. Tras el triunfo de los Trastamara, Enrique II se lo cedió a Arnao Solier, un mercenario francés que le apoyó en la guerra fratricida contra su hermanastro Pedro I el Cruel. Al fallecer ese caballero heredó el señorío su hija María Solier, casada con Juan de Velasco. Con el hijo de ese matrimonio, Pedro Fernández de Velasco, se inicia el control de la poderosa estirpe de los Condestables de Castilla sobre toda la zona, la cual mantuvo su dominio durante varios siglos.

Debido a esa integración en la tierra villalpandina, Quintanilla participó, al igual que las demás localidades de la zona, en el conocido Voto de la Inmaculada, jurando defender por todos los medios la Concepción Inmaculada de María. Tal acto tuvo lugar en el año 1466, siendo el primero de esas características efectuado en toda la Cristiandad, anterior al famoso de La Sorbona de París. También secundó las sucesivas renovaciones realizadas a partir de entonces. En nuestros tiempos, cada 8 de diciembre una representación de sus vecinos, en nombre del pueblo entero, sigue acudiendo a la solemne procesión con la imagen mariana.

El casco urbano local conserva numerosas casas tradicionales, las cuales, debido a la ausencia de piedra, se levantaron mayormente con tapial. Este material, tan rústico, aparece camuflado frecuentemente bajo capas de enfoscados o chapeados de ladrillo

Quintanilla dista de Villalpando unos cuatro kilómetros, accediéndose desde esa localidad cabecera de comarca por la carretera que se prolonga hacia Prado y Villanueva del Campo. Este itinerario, para salvar el cauce del Valderaduey posee un angosto puente, con dos cerradas curvas de acceso, el cual supone un serio peligro para la circulación. Para atajarlo está en proceso de construcción una variante más recta que incluye un nuevo viaducto.

El casco urbano local conserva numerosas casas tradicionales, las cuales, debido a la ausencia de piedra, se levantaron mayormente con tapial. Este material, tan rústico, aparece camuflado frecuentemente bajo capas de enfoscados o chapeados de ladrillo. Muchas de esas viviendas han sido rehabilitadas con esmero, formando un grato conjunto con otras de nueva construcción. Uno de los edificios civiles más representativos es el del ayuntamiento, ubicado en la Plaza Mayor. Sencillo en sus formas, posee un balcón en la planta superior y un ático con el reloj público. Una inscripción informa que fue restaurado en el año 1988. A su vez, por la periferia urbana adquieren notable protagonismo grandes naves agrícolas y ganaderas.

Hacia el noroeste, separada un centenar de metros, se ubica la vieja fuente local. Junto a ella discurre el arroyo de Valdehúnco, modesto afluente del Valderaduey que baja desde Villanueva. Para llegar hasta sus proximidades existe un camino recto que enlaza con el vecino pueblo de Villamayor. Al lado de esa pista han habilitado un paseo, muy atractivo, sombreado por algunos arbolillos. La propia fuente consta de un profundo pozo cuadrado, protegido con bóveda de cañón apuntado y cubierta a dos aguas, todo creado con sillares de arenisca un tanto desgastados. Estas formas insinúan una notable antigüedad, medieval acaso. En nuestros días el manantial ha desaparecido, captado por pozos de sondeo, por lo que la mayor parte del año carece de agua. Al lado quedan los vestigios del tradicional lavadero.

La señalada carretera cruza tangencialmente por el pueblo, esquivando así las angosturas internas. Por ello, para penetrar en él el acceso más utilizado es un ramal que empalma con la denominada calle del Cristo. Junto a esa entrada se alza un viejo transformador de la luz, cuyos muros se han engalanado con dos estéticas pinturas murales. La más expresiva representa una escena costumbrista de un pasado no demasiado lejano, con varias mujeres esperando su turno para llenar los cántaros en la fuente. La otra escenifica un tierno abrazo.

Pocos pasos más adelante se alza la ermita del Santo Cristo de la Salud, en cuyo interior se venera la imagen del Crucificado de ese título, de intensa devoción local. El edificio resulta sencillo pero noble, dotado de planta rectangular, con muros construidos de ladrillo, un tanto frágiles, pues han necesitado el añadido de diversos contrafuertes. La puerta queda amparada por un modesto porche con acceso a través de un arco carpanel. Emergiendo sobre los tejados se alza una espadaña de un solo vano. El interior, encalado en su totalidad, exhibe una cúpula sobre el presbiterio. Bajo ella, el retablo muestra una densa ornamentación barroca, con diversas cabezas de angelillos adosadas a los fustes de sus columnas. Su nicho central, trilobulado, acoge la imagen de Cristo en la cruz, en la que el Redentor aparece ya muerto, con su cabeza caída sobre el hombro derecho. Desde ambos lados acompañan las figuras de la Virgen y de San Juan, creadas en relieve. Varias son las fechas en las que se acude en son festivo, como los días de la Santa Cruz de septiembre y de mayo, además del último fin de semana de este último mes. Pero es el viernes santo, cuando se viven los momentos más emotivos, en una impactante procesión nocturna en la que las calles locales quedan iluminadas con hogueras que los vecinos prenden delante de sus viviendas mientras pasa la comitiva.

Al final de esa misma calle se emplaza la iglesia, bien visible desde lejos, pues asoma con energía por encima de cualquier otro edificio local. Tiene como titular a San Babilés, un santo un tanto enigmático y poco común en las devociones de nuestras tierras. Al parecer fue un obispo de Pamplona que, durante la ocupación musulmana, se refugió en un aislado paraje cercano a Boadilla del Monte, en la provincia de Madrid, donde fue martirizado hacia el año 815. Encontramos un monumento sólido y unitario, en el que lo primero que llama la atención es que se alza sobre una plataforma elevada un par de metros sobre el entorno circundante. Esa situación en alto es posible que le proporcionara cierto carácter defensivo en tiempos pasados. El templo posee una cabecera cuadrada que destaca en altura, a la que se une una larga nave con la espadaña erguida sobre el muro de poniente. Pero de ese aspecto externo, la parte más característica es el amplio pórtico extendido por los laterales del mediodía y oriente, formado por una docena de arcos de medio punto construidos con ladrillo. A su amparo se abre la puerta, pieza gótica en la que destacan los capiteles de las columnillas que forman sus jambas, ornados con hojas muy estilizadas. A uno de los lados se halla un sillar en el que cincelaron, con letras góticas, una larga inscripción en la que se lee “Aquí yace sepultado el que fundó y dotó el hospital de Santa María de este lugar, quien por la gracia de Dios lo dispuso y extendió. Aplicó a los pobres mucha justicia”. Su cronología puede ser del siglo XV.

El interior posee muros encalados y techos rasos que han de ocultar las armaduras de madera primitivas. Enriquece el altar mayor un hermoso retablo rococó, bien bruñido en sus dorados, traído aquí desde la desaparecida iglesia de San Lorenzo de Villalpando. Pese a su excelencia, no consigue hacer olvidar el magnífico retablo originario, gótico hispano-flamenco, formado por 18 tablas pintadas más otras ocho menores en la predela, enmarcadas con calados doseletes, que ahora se exhibe en la catedral de León, en el brazo norte del crucero. Allí fue llevado a comienzos del siglo XX por orden del obispo Francisco Gómez de Salazar, cuando la localidad pertenecía a esa diócesis. La pila bautismal se decora con gallones oblicuos y muestra un blasón con la cruz de Santiago acompañada de cuatro veneras.