En la humildad del fariseo y el publicano: para subir, a veces, tienes que bajar

Con la parábola del fariseo y el publicano que suben al Templo a orar Jesús nos instruye de nuevo sobre la humildad, virtud imprescindible para tratar a Dios y a los demás y "disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración", como recuerda el Catecismo de la Iglesia (c. 2559).

El contraste entre los dos personajes de la parábola es llamativo y provocador, sobre todo porque, para la opinión pública de entonces, la figura de un fariseo sintetizaba el modelo de la virtud y la instrucción, orgulloso de sí mismo y con rasgos casi cómicos: cree que reza "quedándose de pie" pero en realidad vive un monólogo "para sus adentros" y más adelantado que el publicano. Mientras el solo nombre de publicano era ya sinónimo de pecador (Lc 5,30) y eran tachados como impuros por trabajar para los gentiles, se queda lejos y con la mirada baja, porque se siente indigno de dirigirse a su Señor; y en su oración se golpea el pecho, como para romper la dureza del corazón y dejar entrar el perdón de Dios.

Recuerdo una conversación mantenida con un sacerdote este verano, que me indicaba de la necesidad que tenemos en ciertas ocasiones de nuestra vida en las que para "salir" primero tenemos que "entrar", para "cerrar" antes tenemos que "abrir" y, en otros momentos, para "bajar", previamente debemos "subir".

Pues bien, este evangelio de Lucas se encuentra entre estos dos movimientos, expresados por dos verbos: "subir" y "bajar". Para ascender hacia Cristo debemos descender dentro de nosotros mismos: cultivar la sinceridad y la humildad de corazón, que nos permiten mirar con honestidad nuestras fragilidades y nuestra pobreza interior. En efecto, en la humildad nos hacemos capaces de llevar a Dios, sin fingir, lo que realmente somos, las limitaciones y las heridas, los pecados y las miserias que pesan en nuestro corazón, y de invocar su misericordia para que nos cure y nos levante. Él será quien nos levante, no nosotros. Cuanto más descendemos en humildad, más nos eleva Dios.

Para escuchar correctamente el mensaje de la parábola, hemos de tener en cuenta que Jesús no la cuenta para criticar a los sectores fariseos, sino para sacudir la conciencia de "algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás". Entre estos parecen econtrarse no pocos católicos de nuestros días, que se preocupan por aparentar en lugar de ser, y se dejan atrapar por el narcisismo y el exhibicionismo.

Este evangelio te toca donde más duele: en tu necesidad de reconocimiento, en tu tendencia a medirte con otros, en esa voz interior que te dice "al menos yo no soy como...". ¿Cuántas veces has orado enumerando tus virtudes en lugar de abrir tu corazón? ¿En cuántas ocasiones has mirado a otros desde arriba, comparándote favorablemente?

Tal vez hoy necesites dejar de justificarte, de explicar tus acciones, de compararte. Quizás Dios te está llamando a bajarte del pedestal, a acercarte con las manos vacías. La humildad no es pensar mal de ti mismo, sino ver la verdad: que eres amado radicalmente por Dios no por tus méritos sino por pura gracia. Que tu oración hoy sea como la del publicano: breve, honesta, y confiada en la misericordia infinita.