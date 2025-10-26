"Tenemos que ser capaces de atraer al nómada digital"

La zamorana enumera todas las posibilidades de los jóvenes en Zamora gracias a las políticas de la Junta, que patrocina este evento de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA junto a Iberdrola, Audens Food y Diputación Provincial, junto a los ayuntamientos de Benavente y Toro.

¿Castilla y León puede ser una tierra de oportunidades para los jóvenes?

Castilla y León es una tierra de oportunidades para los jóvenes y para ello llevamos muchos años trabajando desde la Junta de Castilla y León y desde el gobierno del presidente Mañueco, para generar oportunidades en esta tierra. Nos avala, sin duda, la gestión de estos años y el proyecto de futuro que tenemos. Hemos aprobado un presupuesto de más de 15.000 millones de euros que apuesta por los servicios públicos, la sanidad, la educación, por los servicios sociales, por las políticas de conciliación, precisamente, para que los jóvenes puedan instalarse en nuestras ciudades y en nuestro medio rural. Un presupuesto que no solo apuesta por los servicios públicos. Apuesta por una fiscalidad más favorable para los jóvenes que se instalen en el medio rural y por las políticas de vivienda, por ejemplo. Con esta baja fiscalidad se beneficiarán 1.400.000 contribuyentes, gracias a la mejora de tramos y tipos de la tarifa autonómica del IRPF y 778 millones de beneficios fiscales para 621.000 contribuyentes en protección de la familia, jóvenes, autónomos, pymes y medio rural. Unos beneficios fiscales por parte de la Junta de Castilla y León que se han duplicado desde el año 2018. Esta misma semana, el gobierno del PP anunciaba las ayudas al alquiler 2025 con el mayor presupuesto de la historia y la previsión de llegar a más de 23.000 beneficiarios, con una subvención media de 2.500 euros. Aumenta más del 80%, hasta los 300 millones de euros, la partida destinada a políticas de vivienda, con un esfuerzo especial para los jóvenes, y construyendo más vivienda pública, tanto para compra como para alquiler. Es un compromiso que tiene el gobierno de la Junta con esta tierra, avalado por las cifras que nos sitúan a la cabeza del país en muchas áreas como la educación, los servicios sociales o la sanidad.

¿Hay programas específicos destinados a incentivar el asentamiento de población joven a la Comunidad?

Para la Junta de Castilla y León es prioritario el apoyo a las familias, a las familias jóvenes, especialmente, a través de las políticas de conciliación. De entrada, en el nuevo presupuesto de la comunidad, la cuantía destinada a facilitar la vida de las familias con niños se ha incrementado casi un 50%, un 46,6%, hasta superar los 76 millones de euros. Unas políticas que, además, están funcionando, puesto que Castilla y León está entre las cinco primeras comunidades con mayor incremento de nacimientos. Podemos hablar del programa Conciliamos, en el que han participado 25.541 niños este año, 3.224 más que el anterior, y al que dotaremos de mayor presupuesto hasta casi los cuatro millones de euros. Pero también el Bono Concilia, que se concedió a más de 13.300 familias el año pasado por un importe de 11 millones de euros. O iniciativas como el nuevo Bono Infantil, una ayuda de 200 euros por hijo de entre 4 y 12 años que cubre actividades extraescolares y al que destinamos 16 millones de euros. Además de todas las ventajas fiscales para jóvenes, hay que hablar también del Bono Nacimiento, con un presupuesto de 20 millones de euros para ayudar a aquellas familias que acaban de tener un hijo a hacer frente a los gastos relacionados con el nuevo miembro de la familia, al que hemos duplicado la ayuda máxima, que va a pasar de 2.500 a 5.000 euros por recién nacido. A todo ello hay que sumarle las ayudas de otros departamentos de la Junta para fomentar el relevo generacional o la modernización de las explotaciones en sectores esenciales de la comunidad como el agrario y el agroalimentario. Porque en Castilla y León tiene un gran peso la industria, pero este sector, junto al turismo, son elementales y generan gran cantidad de oportunidades para los jóvenes y, por tanto, para fijar población en el territorio. El programa de apoyo al relevo generacional, RelevaCyL Autoempleo, contempla ayudas de hasta 20.000 euros por beneficiario para aquellos trabajadores autónomos que quieran dar continuidad a una actividad empresarial cuyo titular cese por jubilación o causa asimilada. El objetivo de esta iniciativa es evitar el cierre y favorecer la continuidad de los pequeños negocios que siendo rentables se cierran por falta de relevo generacional. Lejos de subir la cuota a los autónomos como pretenden otras administraciones, los presupuestos de Castilla y León contemplan un bono de 300 euros para los trabajadores autónomos, con una dotación de 30 millones de euros, que beneficiará a cerca de 100.000 profesionales.

Ayudas específicas para el medio rural

¿Se necesitan también ayudas específicas para el medio rural, con el objetivo de hacerlo más accesible al asentamiento de población?

Una apuesta decidida de la Junta es el medio rural tanto para retener y fijar población como para atraer a nuevos vecinos de nuestros municipios. Además de todos los servicios mencionados anteriormente y relacionados con la conciliación, en esa línea pusimos en marcha las ayudas a las familias que trasladen su residencia al ámbito rural de Castilla y León, a las que destinamos dos millones de euros. Pero hay que señalar también que todas las medidas que saca adelante el Gobierno autonómico tienen una perspectiva rural. Los beneficios fiscales, las políticas de vivienda, los programas de cuidados o las nuevas tecnologías, que generan empleo en nuestros pueblos.

Isabel Blanco, en su despacho. / Diego Ravier

Precisamente, ¿cree que las nuevas tecnologías pueden jugar a favor de este objetivo?

Sí, por supuesto. Hay que apostar por la movilidad y así lo estamos haciendo desde la Junta de Castilla y León. Frente a los que suprimen paradas del AVE en Sanabria o Medina del Campo, el gobierno del presidente Mañueco apuesta por la movilidad y, sobre todo, por facilitar a los jóvenes que viven en el mundo rural. Es imprescindible que incluyamos un nuevo concepto: el de movilidad digital. Castilla y León y Zamora son tierra atractiva para que puedan venir familias a instalarse y tenemos que ser capaces de atraer al nómada digital, que viven y trabajan desde cualquier sitio. La tecnología y la movilidad son fundamentales. Por ello, la implantación del Buscyl es otro gran paso para lograr más conectividad con el medio rural. La tarjeta Buscyl es el instrumento que permite a todos los castellanos y leoneses empadronados viajar gratis en el transporte público interurbano de la comunidad gracias a sus 2.610 rutas que ha supuesto una inversión de 68 millones de euros.

Un evento necesario para dar a conocer las oportunidades

¿Qué opina de los foros como el de "Razones para quedarnos" en el que se da voz a los jóvenes y se enumeran posibilidades de futuro en este territorio?

Sin duda, un instrumento muy positivo para dar a conocer todas oportunidades que tienen nuestros jóvenes en Castilla y León y por ello os damos las gracias. Son los mejores formados, son, sin duda, nuestro futuro y apostar por ellos es nuestra obligación. Ese es el compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco y de todo su gobierno.