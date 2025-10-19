Una monja zamorana mística y hacedora de milagros

Sor María Antonia de Jesús fue una monja concepcionista que decía sentir la presencia de Dios, entrando en estado de trance. Redactó una autobiografía contando sus experiencias, conservada en el convento de la Concepción de Zamora. A partir de este texto, el historiador Francisco Javier Lorenzo Pinar investigó la vida de esta mística, publicando la obra "La autobiografía de Sor María Antonia de Jesús (1726-1799)", en el Anuario nº 12 del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo.

La religiosa nos cuenta en primera persona sus experiencias vitales en forma de carta dirigida a su confesor, a quien pide que no le dé publicidad a su escrito, al menos hasta después de su muerte.

¿Humildad? ¿Miedo a las críticas de sus contemporáneos? ¿Miedo a que investigaran los hechos que ella relata? No podemos saberlo a ciencia cierta.

Nació en la parroquia de San Leonardo, según ella, en la misma fecha de la Natividad de Nuestra Señora, aunque en su partida de bautismo aparece una fecha diferente.

De vocación religiosa precoz, cuenta en sus memorias que desde que nació, sus padres presentían que "no se avía de criar para las cosas del mundo" y desde muy temprano notaron que tenía inclinaciones religiosas. Solo pensaba en cómo servir al señor, de modo que no se divertía jugando, como el resto de los niños, sino yendo a misa.

Antonia atribuye esta precoz vocación a "una luz divina en su interior", a la que se unía su deseo desde niña de padecer martirios.

Cuenta una anécdota de cuando era todavía un bebé: que a su madre le gustaba llevarla a misa porque cuando el sacerdote levantaba al Señor, es decir, la hostia consagrada, ella saltaba de los brazos de la madre de contenta que se ponía.

Antonia quedó huérfana de madre siendo niña y perdió también a su hermano. Explica en su escrito las dificultades que atravesó en la escuela de coser, donde según ella el diablo intentaba dañarla a través de la maestra que la golpeaba con una vara. En otra ocasión le golpeó fuertemente con el dedal en su mano, ocasionándole dolores que duraron cinco años.

Como es costumbre en este tipo de relatos, también explica cómo devolvió la vista a un ciego y curó a otro hombre aquejado de una enfermedad mortal.

Sor María Antonia ingresó en un convento de clausura a petición de la Virgen María, que se lo indicó durante una de sus visiones.

También decía tener visiones de Jesucristo, de ángeles, de santos, e incluso de almas del purgatorio.

Para ella la vida fue una constante lucha, con un gran sufrimiento por las múltiples dolencias físicas que padecía. Además, tuvo que enfrentarse a su padre, quien se oponía a que entrara en el convento. Se identificaba con Cristo en la Cruz, deseando pasar por sus mismos padecimientos y llegó a sufrir estigmas leves. Durante varios años, en Semana Santa, le aparecía un cardenal en el empeine del pie, el lugar donde Jesús había sido clavado a la cruz. En una de sus visiones la Virgen le acercó una cruz, consecuencia de lo cual sufrió un fuerte dolor en el hombro.

También tuvo que hacer frente a tentaciones en forma de hombre apuesto que se le aparecía en sueños.

Consideraba que el diablo era el enemigo contra el que debía luchar, teniendo visiones diabólicas de monstruos que la acechaban desde niña y experiencias sonámbulas que también achacaba al diablo.

Cuando tenía apariciones de seres celestes, sufría "trasposiciones", es decir, salía de sí misma. Lo expresa como que se sentía "abrasada en amor, como una llama encendida, enardecida, suspendidas todas las potencias y sentidos, como un volcán encendido o recogida en su interior". En estas experiencias además decía recibir un chorro de sangre del Señor, o le rozaba las heridas o se mantenía en brazos de Cristo.

Sus "trasposiciones", como ella llamaba al estado de trance en el que entraba, la dejaban inmovilizada y sus compañeras de convento la tenían que llevar a su celda. Las otras hermanas no debían estar muy contentas con estas experiencias místicas y las consideraban diabólicas, calificando también a sor María Antonia de beata e hipócrita. Tal vez sospechaban que era una estratagema de esta religiosa para escalar posiciones en el convento.

Posteriormente su confesor añadió más hechos milagrosos al texto, recogiendo testimonios de curaciones llevadas a cabo por sor María Antonia de Jesús, como la del sacerdote don Blas Nebreda, al que curó con ruegos por su salud; la del padre prior fray Andrés Trabada, desahuciado ya por los médicos, por quien ella rezó una oración y al día siguiente se curó; o el caso de doña Bárbara Veloso, reverenda del convento de Santa Martha, de quien médico y cirujano decían que iba a morir sin remedio y ella la curó con sus oraciones.

Durante la Edad Moderna hubo otros religiosos en España que vivieron experiencias místicas y trances similares, llegando a alcanzar mucha fama. Algunos casos han llegado hasta nuestros días, como el de Santa Teresa de Jesús o el de San Juan de la Cruz. De hecho, como indica el historiador Lorenzo Pinar, sor María Antonia tenía muchos puntos en común con la propia Santa Teresa, con la que compartía la vocación temprana, el deseo de padecer martirios desde la niñez, la mala salud, la pérdida de la madre a temprana edad, las visiones místicas y los estigmas.

Pero sor María Antonia de Jesús es poco conocida en la actualidad y desde el punto de vista actual, siempre nos queda la duda de si estas experiencias fueron reales o tal vez fruto de alguna enfermedad que le ocasionaba las visiones místicas.

Tras una vida de sufrimiento y devoción, sor María Antonia de Jesús murió en 1799, dejando tras de sí el legado misterioso de una religiosa que vivía experiencias místicas y hacía milagros en la ciudad de Zamora.