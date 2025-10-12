El pueblo de los vetones fue uno de los grupos prerromanos más notables de la Península Ibérica, dejando una huella profunda en un amplio territorio entre los ríos Duero y Tajo, estableciéndose principalmente en las actuales provincias de Ávila, Cáceres, parte de Toledo y las leonesas provincias de Salamanca y Zamora.

En la provincia zamorana su presencia es especialmente constatable en las comarcas del sur y suroeste, donde coexistieron y se mezclaron en espacios limítrofes con el pueblo lusitano y el vacceo. La frontera norte de su territorio llegaba al Duero, aunque según otras fuentes, en Zamora se limitaron, salvo puntos puntuales, a áreas al sur de ese río. Por su parte, en la provincia salmantina, los vetones ocuparon comarcas como el Campo Charro, Las Arribes, Vitigudino y gran parte del sur de la provincia, incluidos los célebres castros de Las Merchanas (Lumbrales), Yecla la Vieja, Saldeana y el entorno de El Castillo.

El origen de los vetones se remonta probablemente al siglo V a.C., fruto de la llegada de gentes indoeuropeas célticas del norte europeo que se fusionaron con poblaciones preceltas autóctonas. Esta mezcla dio lugar a una identidad cultural propia, con importantes similitudes con los lusitanos, con quienes compartieron numerosos lazos de tipo ancestral, lingüístico y religioso.

El modelo económico vettón se basada principalmente en la ganadería. El cuidado de grandes rebaños de vacas, ovejas, cabras, cerdos y caballos era fundamental, implicando frecuentemente la existencia de espacios fortificados para resguardarlos. La trashumancia y la vida a caballo eran también señas de identidad, especialmente para la aristocracia guerrera del pueblo vettón. La agricultura parece ser que fue un tanto marginal ciñiéndose sobre todo a los cereales de secano, especialmente trigo y cebada, a la plantación de algunas leguminosas, lo que completaban con la recolección de bellotas y miel para su alimentación. El hierro, introducido por la cultura céltica, permitió una mayor especialización agrícola, la fabricación de herramientas y armas, y una economía mixta pastoril agrícola que favoreció el crecimiento demográfico vettón entre los siglos IV y III a.C.

La presencia vettóna en la provincia de Zamora, aunque más discreta que en Ávila o Salamanca, ha dejado restos arqueológicos de especial interés. Como venimos significando, los vetones se asentaron en el suroeste zamorano —principalmente en las comarcas de Sayago, Tierra del Vino y zonas colindantes con Salamanca—, y su huella aún es visible en sus castros, verracos y en diversos vestigios distribuidos por la provincia

Los vetones se asentaron en castros: recintos fortificados ubicados sobre zonas altas o espigones, buscando tanto la defensa como el control del territorio y el paso de ganado. Estas fortalezas, ya fueran ovaladas o circulares, estaban protegidas por murallas de sillería de varios metros de grosor y entre 4 y 6 de altura, con relleno de piedra y, en ocasiones provistas de fosos y torres defensivas. Las viviendas eran modestas y de una sola planta, con bases circulares o rectangulares, con zócalos de piedra y paredes de adobe, tejados vegetales y un banco corrido adosado a las paredes. El fuego central articulaba el espacio familiar, mientras que los espacios internos no construidos servían para el ganado. En gran parte de estos castros se han hallado molinos circulares, cerámica decorada con pigmentos y numerosas piezas metalúrgicas.

La sociedad vettón estaba dominada por una aristocracia guerrera y ganadera que organizaba la defensa y el reparto de los recursos, situándose en la cúspide de una estructura social nítidamente jerarquizada. Sus comunidades eran eminentemente tribales y, aunque el rango de habitantes por castro oscilaba entre las 100 y 2.000 almas, la media más común habría que cifrarla entre 150 y 300 pobladores, funcionando dichos asentamientos como núcleos de poder y refugio.

La religión vetona era profundamente animista (todas las cosas y seres tienen un alma) y profundamente vinculada al mundo animal, con especial veneración al toro, al lobo y a otros animales protectores del grupo y el ganado. Muestra de esta religiosidad son los célebres verracos que son unas esculturas zoomorfas (de granito en su gran mayoría) que con toda probabilidad cumplían una doble función: delimitar el territorio tribal y proteger las reses. Entre sus divinidades cabe destacar a Vaélico (que algunos autores equiparan al dios lusitano Endovélico) que era una deidad del inframundo y de la naturaleza, protectora de los bosques y de las montañas. Su nombre está asociado con el término celta que designaba al “lobo”, animal con el que se le identifica frecuentemente. Su culto se orientaba hacia la protección guerrera, la fertilidad y la muerte, y en buena medida cabe hablar de que su religión y la basada en el resto de deidades vetonas, pervivieron tras la conquista romana de su territorio.

Como antes ya hemos señalado, el ámbito peninsular vettón presentaba una "frontera" al norte con los vacceos y astures (estos últimos en el noroeste de Zamora), al este con los carpetanos, al sur con túrdulos, célticos y oretanos, y al oeste con los lusitanos. La relación con estos últimos fue tan cercana que algunos expertos los consideran prácticamente hermanos, pues existen testimonios de matrimonios mixtos, alianzas militares y prácticas religiosas comunes. Por su parte, en lo que se refiere a sus relaciones con los otros dos pueblos prerromanos que habitaron la actual provincia de Zamora, los astures y los vacceos, cabe señalar de la existencia de episodios tanto de enfrentamientos como de convivencia y acuerdos de paso, estos últimos relacionados por el tema de la trashumancia y la delimitación de espacios de pasto y caza.

El impacto de Roma sobre los vetones tuvo lugar a partir del siglo II a.C., tras la incorporación de Hispania como provincia romana y el consiguiente sometimiento y asimilación de los castros vetones al Imperio. Sin embargo dicho proceso fue largo, especialmente por la resistencia encabezada por figuras como Viriato, líder tanto de lusitanos como de vetones. Tras la integración, muchos castros fueron abandonados o transformados en "oppida" romanizados (asentamientos fortificados grandes, situados generalmente en una colina o lugar estratégico, con murallas y defensas artificiales, característicos de las sociedades celtas y adoptados por los romanos como centros urbanos o plazas fuertes en su expansión). No obstante, ciertos elementos identitarios, especialmente la tradición ganadera y los verracos, permanecieron durante siglos como símbolos de identidad.

La presencia vettóna en la provincia de Zamora, aunque más discreta que en Ávila o Salamanca, ha dejado restos arqueológicos de especial interés. Como venimos significando, los vetones se asentaron en el suroeste zamorano —principalmente en las comarcas de Sayago, Tierra del Vino y zonas colindantes con Salamanca—, y su huella aún es visible en sus castros, verracos y en diversos vestigios distribuidos por la provincia. Sus principales yacimientos en nuestra tierra son:

■ Castro de Villardiegua de la Ribera (Sayago): Uno de los enclaves más representativos del poblamiento vetón en Zamora. Aquí se conserva el célebre verraco conocido como “Buey de Villardiegua”, junto a restos de un castro de la Edad del Hierro. La ubicación junto a la ribera del Duero subraya su valor estratégico y simbólico como hito de control territorial y protectorado ganadero.

■ Castro de San Mamede (Almeida de Sayago): Presenta una muralla de piedra seca y estructuras circulares, próximas a los modelos típicos vetones.

■ Verraco de Toro: La localidad de Toro conserva un imponente verraco de piedra, símbolo inequívoco de la cultura vettona, asociado a la demarcación de pastos y posiblemente a prácticas cultuales protectoras del ganado.

■ Verracos dispersos: Además del ejemplo toresano, existen otros verracos de granito en diversos puntos del entorno sayagués, lo que refuerza la atribución de dicha comarca al ámbito cultural vettón.

■ La necrópolis del Casar, situada en el municipio de Carbajales de Alba (Zamora): Esta necrópolis contiene numerosas tumbas excavadas en la roca, datadas entre los siglos VI y III a.C., lo que la relaciona con ritos funerarios prerromanos. Las sepulturas suelen ser simples fosas, algunas de ellas antropomorfas, alineadas o agrupadas, y reflejan la importancia del lugar como área de enterramiento colectivo durante la Edad del Hierro. Asimismo, en este lugar se han hallado ajuares compuestos por cerámica a torno, objetos metálicos (fíbulas omega, anillos, herramientas de hierro), y algunos molinos barquiformes, lo que refenda el modo de vida agroganadero y la jerarquía social que antes mencionamos.

Como hemos visto a lo largo de estos cuatro artículos, nuestra provincia fue antaño un palpitante crisol donde astures, vetones y vacceos cruzaron sus sendas, mestizando usos y creencias al abrigo de nuestros ríos y castros. Zamora, hoy depositaria de olvidos, fue entonces esplendente escenario de encuentros y fricciones, de pactos y hostilidades, conformando un mosaico polícromo donde se tejía, día tras día, la madeja insondable de nuestro ser ancestral.