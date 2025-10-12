Santa Teresa de Jesús: una mujer de fuego y de alma grande

16 de octubre

Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, fue una de esas personas que dejan huella no solo en la Iglesia, sino en el corazón de toda la humanidad. Nació en Ávila en 1515, en una España profundamente creyente, aunque marcada por muchas rutinas y apariencias religiosas. Y Teresa vino precisamente a romper eso: a recordarle al mundo que la fe no es costumbre, sino pasión, amistad y amor vivo con Dios.

Desde joven, Teresa fue inquieta, fuerte de carácter y con un enorme deseo de amar. Vivió momentos de enfermedad, dudas y búsqueda interior. Su fuerte vida interior la llevó a descubrir que Dios no es una idea, sino un amigo que nos espera en el silencio del corazón.

Teresa fue una mujer valiente. Reformó el Carmelo cuando nadie creía que una mujer pudiera hacerlo. Fundó conventos, escribió libros y, en unos tiempos en que las mujeres tenían poca voz, ella habló con fuerza, escribió con libertad y amó con toda el alma.

Su vida no fue fácil: enfrentó críticas, persecuciones, cansancio, incomprensiones… pero nunca perdió la alegría. Su sentido del humor era tan fuerte como su fe. Solía decir con gracia: "Señor, si así tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos".

Una de sus grandes enseñanzas es que la santidad no es cosa de perfectos, sino de apasionados. Que ser santo no es huir del mundo, sino vivir en él con amor, con desenvoltura y con alegría. Su corazón ardía de entusiasmo por Dios y por las personas.

Hoy, Santa Teresa sigue invitándonos a ser almas grandes, a no conformarnos con una vida mediocre o tibia.

El día 16, estaría bien que, como dice el cartel del gran dibujante Fano, le pidiéramos a santa Teresa: enséñanos el sentido de nuestro vivir.