Lo que realmente cuenta

Aunque hay textos en la literatura universal que ensalzan a la madre del protagonista por estirpe, cuidados, intercesora, o incluso transmisora de la fe… creo que no hallaremos escrito como el que nos ofrece la liturgia en el día de Ntra. Sra. del Pilar: "En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: “Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron”. Pero él dijo: “Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen”".

Tal piropo biológico, por un lado, y la reacción estratégica (más que emocional) de Jesús, por otro, son –literariamente– exclusivos. Jesús desplaza el foco desde los lazos sanguíneos hacia los espirituales. No niega la bendición de María, pero establece una jerarquía donde la relación con Dios a través de su palabra tiene primacía; resultando dichoso, bienaventurado, feliz, quien escuche y se guíe con dicha Palabra. Esto es muy serio y esperanzador. Se nos está mostrando una felicidad consistente en encarnar una relación de amor incondicional por la oración (=relación con Dios) que expande el concepto de parentesco más allá de los vínculos humanamente maternales o paternales, hacia una comunidad de fe.

La respuesta reactiva de Jesús resitúa y corrige, pedagógicamente, la comprensión de aquella mujer y la nuestra, redefiniendo las expectativas mesiánicas y familiares de cada época, para enseñarnos constantemente dónde reside el verdadero discipulado.

Hay traducciones bíblicas que dicen "guardar" en lugar de "cumplir", en cualquier caso, se trata de "mantener vivo algo precioso", ya que la verdadera familia de Dios se forma en la relación personal íntima y comunitaria con la palabra de Dios, permitiendo que transforme nuestra vida.

¿Cómo? La felicidad propuesta –inamovible como un ancla en lo más profundo de nuestro ser– tiene que ver con estar en el lugar correcto ante Dios y los demás. Lo llamamos humildad y conlleva la disposición a escuchar auténticamente la Palabra. Solo quien reconoce que no lo sabe todo, que necesita ser enseñado día tras día, que puede estar equivocado, tiene los oídos realmente abiertos.

El orgullo ensordece, hace que escuchemos solo lo que confirma que ya creemos. "Mantener vivo algo precioso" requiere una humildad constante. Es como cuidar una llama frágil: precisa atención delicada, protección del viento del ego, alimentarla con frecuencia… No es algo que se hace de una vez y ya está, no, es una actitud a custodiar permanentemente. La felicidad que surge de esto es muy particular. No es la euforia que depende de circunstancias externas, sino una paz profunda que viene de saber que estás alineado con algo más grande que tú. Es la felicidad de quien ha encontrado su lugar en el orden del amor.

María (sinónimo de "Pilar" = base, cimiento), desposada con el estilo de Dios, Virgen por permanecer fiel a sí misma dejándose penetrar y traspasar continua y perseverantemente por la Gracia de Dios, no se hizo humilde a fuerza de ejercitarse en tal virtud: la humildad es su verdad. ¡Ojalá! (del árabe, "¡Dios lo quiere!") vaya siendo nuestra completa verdad; la que nos transparente serenamente alegres desde el "sí" a recibir incluso las más terribles adversidades. Sea ella nuestro refugio seguro, el de los creyentes, porque nuestro futuro está en amar a los demás, amando la Palabra.